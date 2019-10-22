شوارع لبنان ترد على «الإصلاحات» بالتصعيد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت : ”الخليج 365”، وكالات

أكد المتظاهرون في لبنان، أمس، رفضهم للإصلاحات التي أقرتها حكومة رئيس الوزراء، سعد الحريري، ودعوا إلى مواصلة الاحتجاجات لحين إجراء إصلاحات حقيقية، واستقالة الحكومة.

ووزع المتظاهرون الرافضون في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، ورقة تحت عنوان «ورقة الشعب» تتضمن 20 بنداً أو مطلباً، أكدوا فيها أن «لا ثقة، لا ثقة بإصلاحاتكم ونهجكم وعقلية منظومتكم. نرفض إصلاحات الحكومة الواهية غير الواقعية والفضفاضة والمضللة لكسب الوقت والمماطلة. نرفض سياسة الإمعان بإفقار الناس والإكمال بالاستدانة وسياسات الخصخصة». واكد هؤلاء في ورقتهم التي وزعت في بيان: «لا ثقة بحكومة ليست متفقة على هذه الإصلاحات، أين كانت إصلاحاتكم منذ سنوات». وردّ بيان المتظاهرين تفصيلاً على نقاط وردت في الإصلاحات: «لا قيمة لادعاء تمويل المصارف للعجز (لعام واحد)، والمطلب هو استرداد الأرباح المتراكمة لدى المصارف نتيجة سياسة الاستدانة». وتابع البيان نقد السياسات الإصلاحية المعلنة: «لا قيمة لفرض ضرائب على أرباح المصارف، طالما هذه الأرباح هي نتيجة الفوائد التي يدفعها المصرف المركزي لودائع المصارف لديه. والمطلوب تصفير هذه الفوائد». وأشار البيان إلى «غياب مشاريع مطروحة لتحريك العجلة الاقتصادية سوى بالمزيد من الاستدانة». وقال البيان إن «خفض موازنات بعض المجالس والوزارات بنسبة 70% يعني إلغاء دورها ووظيفتها التنموية والإبقاء على دور التنفيع بالوظائف للمحظيين». وأعرب البيان عن تصميم المتظاهرين على إسقاط الحكومة الحالية: «لن نتراجع حتى إسقاط حكومة الضرائب الجائرة والمحاصصة الطائفية وتحقيق كل المطالب، وهي: الاستقالة الفورية لحكومة الضرائب الجائرة والمحاصصة الطائفية، وتشكيل حكومة إنقاذ مصغرة من اختصاصيين مستقلين لا ينتمون للمنظومة الحاكمة». وأوضح البيان أن حكومة الإنقاذ المشار إليها يجب أن تتبنّى الخطوات التالية، وهي: إجراء انتخابات نيابية مبكرة بناء على قانون انتخابي عادل يضمن صحة التمثيل، وإدارة الأزمة الاقتصادية وإقرار نظام ضريبي عادل، وتحصين القضاء، وتجريم تدخل القوى السياسية». وحث البيان على «دعوة الناس إلى نزول الشوارع وشل الحركة والتخييم في الطرقات حتى رحيل الحكومة».

وكانت الاعتصامات والتظاهرات وقطع الطرقات قد تواصلت أمس من الشمال إلى الجنوب مروراً بالبقاع وجبل لبنان لليوم الخامس على التوالي تحت عنوان مطالبة الحكومة بالاستقالة ورحيل الطبقة السياسية ومحاسبة السارقين، وسط إضراب عام وإقفال تام للإدارات العامة والمؤسسات الخاصة لاسيما المصارف وللمدارس والجامعات، حيث استمرت الاعتصامات في ساحتي رياض الصلح وساحة الشهداء وسط بيروت على زخمها، وكذلك في كل المدن الأخرى، وقطعت معظم الطرق الدولية والداخلية، في وقت أحرق المحتجون في ساحة العلم في صور علما «إسرائيليا» وسط هتافات تؤكد أنهم من أول المقاومين للعدو«الإسرائيلي»، وهكذا فعل المتظاهرون وسط بيروت في رد على مشاركة أحد العملاء «الاسرائيليين» السابقين في تظاهرة في النبطية رغم أن المتظاهرين طردوه وحرقوا العلم «الاسرائيلي».

وقال محتجون في ساحة النور في طرابلس، إنهم لن يخرجوا من الاعتصام رغم إقرار الورقة الإصلاحية، مطالبين باستقالة المسؤولين كافة، ودعوا المواطنين إلى النزول بكثافة إلى ساحة الاعتصام والاستمرار بالتظاهر حتى تحقيق مطالبهم. وقال متظاهرون في جل الديب شرقي بيروت إنهم لم يهتموا بما قاله الحريري، وقد عمد عدد منهم إلى قطع الطريق البحرية بأجسادهم مشيرين إلى أنهم سيتّجهون نحو إعلان العصيان المدني.