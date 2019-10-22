إطلاق حملة للفحص المبكر عن سرطان عنق الرحم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ميرفت الخطيب

أعلن عبدالله المحيان رئيس هيئة الشارقة الصحية، قيام الحملة الوطنية للتوعية بسرطان عنق الرحم في إمارة الشارقة، باختبارات مسح عنق الرحم وغيرها من الفحوص الطبية الرامية إلى الارتقاء بجهود الوقاية من المرض، وذلك على مدى أربعة شهور، مشيراً إلى تنظيم الحملة بالتعاون مع مجموعة مستشفيات ومراكز «ميدكير».

وأضاف، تتمثل مهمتنا في توفير وإدارة نظام رعاية صحية مستدامة وفق أعلى المعايير العالمية، وبما يتناسب مع الجهود الرامية للمحافظة على جودة الحياة المجتمعية في الإمارة، وتأتي شراكتنا مع مجموعة «ميدكير»، لإطلاق حملة للتوعية حول سرطان عنق الرحم على امتداد دولة الإمارات، خطوة مهمة على طريق بناء مجتمع قوي وصحي.

حضر المؤتمر كلّ من الدكتور أزاد موبين، رئيس مجلس الإدارة، المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة «أستر دي إم» للرعاية الصحية، وأليشا موبين، نائب العضو المنتدب لمجموعة «أستر دي إم» للرعاية الصحية، وأندريه داوود، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ميدكير»، والطاقم الطبي لمستشفى ميد كير، وتم الإعلان عن تفاصيل الحملة الممتدة لأربعة أشهر والتي تهدف إلى تشجيع السيدات في الإمارة على إجراء الفحوص الخاصة بمرض سرطان عنق الرحم والتعرف إلى سبل إدارته.

وستشمل الحملة خدمات استشارية مجانية من قبل مجموعة من أبرز طبيبات أمراض النساء والأخصائيين الطبيين، إلى جانب اختبارات مسح عنق الرحم والفحوصات الطبية الرامية إلى الارتقاء بجهود الوقاية من المرض.

من جانبه، قال الدكتور أزاد موبين، «يعد الكشف المبكر عاملًا حاسماً في مكافحة السرطان، والذي يمكن أن يضمن العلاج المناسب في كثير من الحالات مما يقلل من الأمراض المصاحبة والوفيات المرتبطة بها».