شكرا لقرائتكم خبر عن تحريات لمافيا الانتحال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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عبد اللطيف الزبيدي

هل يجب بحث موضوع الانتحال في التراث العربي، خارج نطاق التراث؟ قضايا الانتحال والمنتحلين أخطر آثاراً من مجرد انعكاسها على الشعر والنثر والنحو والحديث والتاريخ. لقد كان هذا المبحث دائماً، في الحضارة الإسلامية ذاتها، وقبل المستشرق مارجوليوث وبعد طه حسين، يُطرح في نطاق إثبات تهمة الانتحال أو نفيها: هل الشعر الجاهلي منحول أم أصيل؟ هل خلف الأحمر وحمّاد الراوية، وأضرابهما مافيا الروايات الفالصو، أم ثقات أمناء؟ يعجب القلم لكبار أعلام الفكر والآداب العربية ودراسة التاريخ، الذين لم ينظروا إلى ظاهرة تفشي الانتحال في تاريخنا، كجرائم شنيعة في حق الشخصية العربية والقيم الإسلامية بل والرموز الإسلامية نفسها.

من هذه الزاوية، علينا أن نسأل: أليس جناية منكرة أن يلفق العابثون من الرواة والنحاة أبياتاً زائفة، عندما لا يجدون ما يثبت قاعدة ما، فيختلقون شاهداً أو شواهد للبرهنة على وجود ما لا وجود له؟ بسخافات كهذه يخدعون الأجيال عبر القرون، وتجرّ الخدعة وراءها فلسفة لغوية وبنياناً بيانيّاً. أليست الأحاديث المنتحلة المختلقة جريمة فظيعة تطعن القيم الإسلامية في الصميم؟ ما مدى جسامة أن يفتري أحد على صاحب الرسالة بأنه قال وهو لم يقل؟ ما حجم الوزر والمسؤولية إذا قامت على الحديث الموضوع فتاوى عمل بها أفراد أو مجتمعات على مر السنين؟ أليس كذباً على الله والتاريخ والإنسانية أن يصور بعض كتّاب التاريخ الحوادث والوقائع على غير ما هي؟ كيف كانت كتابة التاريخ، عندما لم يكن للأقدمين وسائط إعلام سمعية بصرية رقمية شبكية تواصلية، ولا حدود وجدران في قرية العالم؟ في هذه الحقبة من التاريخ، تلك الوسائل كلها متوافرة، لكن يندر العثور في كل ألف صفحة على ألف أو باء صادقة.

أي شيء أهم لدى مجامع اللغة العربية من وضع حد لأباطيل الانتحال والاختلاق في كل مناحي ميراثنا؟ خذ مثلاً اللغة: هل يعقل أن تكون العربية التي كانت كلام أناس عاديين لم يعرفوا ابتدائية ولا جامعة، قواعد تعلمها أعوص من المستويات العليا في الرياضيات والفيزياء، فضلاً عن أنها ثقيلة منفرة؟

لزوم ما يلزم: النتيجة الانتحالية: الأنكى أن يظهر انتحال شخصية مكافحة الانتحال.

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