دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تجلب مميزات كاميرة Note10 مع ترقية جديدة في تحديث برمجيات Galaxy Fold ظهر على التقنية بلا حدود.

أطلقت شركة سامسونج أول تحديث لبرمجيات هاتفها القابل للطي Galaxy Fold بعد إنطلاق الهاتف للأسواق مؤخراً، والذي يأتي بمميزات الكاميرة التي قدمت لهواتف Note 10 مع تحسينات جديدة.

بدأ مستخدمي هاتف Galaxy Fold في فرنسا والإمارات العربية المتحدة، في تلقي التحديث الأول لبرمجيات الهاتف، والذي يأتي بإصدار رقم F900FXXU1ASJ4، بحجم 670 ميجا بايت، والذي ينطلق بتحديثات الحماية والآمان لشهر أكتوبر.

ومن المقرر أن يأتي تحديث البرمجيات لمستخدمي هواتف Galaxy Fold بمميزات تستهدف بشكل رئيسي تطبيق الكاميرة، مع تحسينات في نمط Night لتصوير السيلفي، مع ميزة Live focus لتسجيل الفيديو، إلى جانب ميزة التثبيت البصري الفائق للفيديو في نمط Hyperlapse.

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أيضاً يدعم تحديث برمجيات Galaxy Fold مستخدمي الهاتف بمميزات تحرير الفيديو، مع ميزة AR Doodle، ومن المتوقع أن يتوفر هذا التحديث لمزيد من المستخدمين في مناطق أخرى قريباً.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تجلب مميزات كاميرة Note10 مع ترقية جديدة في تحديث برمجيات Galaxy Fold ظهر على التقنية بلا حدود.