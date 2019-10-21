“الحريري” يعلن موافقة حكومته على الإصلاحات وموازنة 2020

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، اليوم (الاثنين)، موافقة حكومته على الإجراءات الإصلاحية المطلوبة وعلى موازنة 2020.
وأفاد “الحريري” عقب اجتماع الحكومة حول الإصلاحات الاقتصادية، بأنه لا ضرائب جديدة في الموازنة الجديدة، وأن الإصلاحات تتضمن تخفيض رواتب النواب والوزراء بنسبة النصف.
وبين أن مجلس الوزراء أقر موازنة إضافية لدعم الأسر الأكثر فقرًا، كما أقر خفضًا كبيرًا في عجز قطاع الكهرباء.
وأعرب رئيس الوزراء اللبناني عن تفهمه لدوافع المتظاهرين، مشيرًا إلى أن الانفجار الشعبي سببه حالة من اليأس وصل إليها اللبنانيون.
وذكر أن الهدف من الممارسة السياسية تأمين كرامة الناس وأساسها الكرامة الفردية التي تأتي من خلال تأمين العمل والطبابة ومختلف الخدمات.
وأَضاف أنه إذا أراد المحتجون انتخابات برلمانية مبكرة فسوف يدعم ذلك.
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