بلدية المجاردة تطرح 39 فرصة استثمارية جديدة

الخليج - سلمى القحطاني

أعلنت بلدية المجاردة عن طرح عدد من المواقع الاستثمارية الجديدة أوضح ذلك رئيس البلدية عايض إبراهيم المحجاني مبينا أن عدد المواقع الاستثمارية التي طرحت بلغت 39 فرصة استثمارية و على مساحة 324753 م2 .

مشيرا الى انه قد تم عرض تفاصيل المواقع الاستثمارية على تطبيق ” فرص ” موضحا بأن محافظة المجاردة تضم العديد من الفرص الاستثمارية لمواقع متعددة وأن البلدية حريصة على استثمارها داعيا رجال وسيدات الاعمال الى الاستفادة منها في إقامة مشاريع يكون لها اثر في بناء البنية التحتية وتطوير وتنمية المحافظة .

الجدير بالذكر فإن المدة المتاحة للراغبين بالتقدم على هذه الفرص , شهر واحد فقط و تنتهي بتاريخ 20/3/1441 ه .