تطبيق الدوام الشتوي في مدارس الحدود الشمالية الأحد المقبل

صحيفة الخليج الالكترونية

تبدأ إدارة التعليم في منطقة الحدود الشمالية، الأحد المقبل، بتطبيق الدوام الشتوي في جميع مدارس المنطقة والمحافظات والقطاعات التعليمية التابعة لها.

وسيبدأ الاصطفاف الصباحي لمدارس الطلاب وفقاً للتوقيت الشتوي عند الساعة الثامنة صباحاً، وتبدأ الحصة الأولى عند الساعة الثامنة والربع، فيما يبدأ اصطفاف الطالبات عند الساعة 7:45 صباحاً، والحصة الأولى عند الساعة الثامنة صباحاً.