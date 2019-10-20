حالتان جويتان على مناطق بالمملكة خلال أيام

الأحد 20 أكتوبر 2019

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توقع الباحث في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان، أن تتأثر أجواء المملكة بحالتين جويتين الأولى بداية من مساء الثلاثاء بشكل أولي، وبشكل فعلي من الأربعاء 23 أكتوبر الجاري، موضحًا أن تلك الحالة ستعقبها حالة جوية ثانية نهاية أكتوبر ومطلع نوفمبر.



وفي وقت سابق، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يستمر هطول أمطار رعدية، غدًا، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير والباحة، تشمل الأجزاء الساحلية منها.

وأوردت الهيئة أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقتي حائل والحدود الشمالية، تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة، كما يستمر التوقع بتكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من غرب وجنوب غرب المملكة، وكذلك على المنطقة الشرقية خاصةً الوسطي والجنوبية منها.