هزاع المنصوري يحتفي بالدكتوراه من جامعة خليفة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفى هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي أمس، بتسلمه شهادة الدكتوراه من سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل، وعضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خلال احتفال جامعة خليفة بتخريج 405 طلاب من برامج الدكتوراه والماجستير.

وكان المنصوري، نشر صورتي «سيلفي» على «ستوري» صفحته بإنستجرام، ظهر فيهما برفقة عدد من الطلبة الخريجين، حيث كتب معلقاً بالعربية والإنجليزية «ألف مبروك».

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