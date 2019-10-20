لبنان.. جنبلاط ينفي أنباء عن طلبه من وزراء حزبه الاستقالة

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة نفي رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط صحة المعلومات المتداولة عن طلبه من وزراء حزبه الاستقالة من الحكومة اللبنانية. اقرأ أيضاً : لبنان.. جعجع يعلن استقالة وزرائه من الحكومة وغرد جنبلاط عبر حسابه على "تويتر" كاتبًا: "لم اطلب من وزراء الحزب بالاستقالة ونحن نقرر ولست في وارد اي سفر الى اي مكان". وكان جعجع أوضح في حديث لوسائل إعلام لبنانية محلية مساء السبت، أن "سعد الحريري أرسل لي الورقة الاقتصادية المقترحة ونحن بصدد الإجابة وسنحضر ورقة معدلة ومضادة فيها العناوين الأساسية لوضع حد للانهيار المالي". وتابع: "أعلم أن ما أقوله صعب وغير شعبي لكن الذهاب إلى الفراغ المطلق أصعب وعلينا تفادي الفراغ والانهيار المالي"، مضيفاً: "نتعاطى بكل مسؤولية ونعلم الغضب العارم لدى الشعب". لم اطلب من وزراء الحزب بالاستقالة ونحن نقرر ولست في وارد اي سفر الى اي مكان pic.twitter.com/liEqz8IePL Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) October 19, 2019

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