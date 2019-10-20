عمال «توصيل الطلبات».. أذى متنقل وأضرار محمولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: جيهان شعيب

الحكة في الجلد وشعر الرأس، والعبث في الأنف، والأظفار الطويلة غير النظيفة، ورائحة الجسم غير المستحبة.. هذا واقع حال بعض عمال شركات توصيل طلبات الطعام، الذين يجوبون الشوارع والطرقات على دراجاتهم، وهم يحملون الأطعمة إلى طالبيها، وظاهرهم العام يدعو إلى التقيؤ، وباطن أمرهم قد يتسبب في تعريض متناولي الأطعمة التي أوصلها هؤلاء إليهم، إلى أعراض صحية ومرضية كثيرة.

المشكلة في هذا الأمر الذي قد يبدو بسيطاً للوهلة الأولى، أو لا يلتفت إليه معظم طالبي الطعام، ليس كذلك البتة، إذ إن واحداً فقط من هؤلاء وبهذه الصورة غير النظيفة والمهملة التي يبدو عليها، مع تصببه عرقاً، خلال توصيله ما يحمله على دراجته من أطعمة، يعد ناقلاً للأوبئة ومصدراً للتلوث والأمراض، وكأنه قنبلة موقوتة من الأضرار والأذى، بتحويله الأطعمة التي يحملها بفعل قلة نظافته وما يقوم به طيلة الطريق، إلى ما يصل إلى حد نقله سموما تفتك بآكليها.

قد تكون الأجواء الحارة في الدولة، وطول المسافات التي يقطعها بعضهم لتوصيل طلبات الأطعمة، وراء صعوبة حفاظهم على نظافتهم الشخصية، أو اهتمامهم برائحتهم، لكن ذلك لا يعد مبرراً، أو سبباً مقنعا يمكن القبول به، في ضوء أن ما يوصلونه هو أطعمة تقوم عليها الحياة، فما يدخل الجوف من نظيف الطعام وسليمه تستقيم به الصحة، ويمتد به العمر، والعكس صحيح.

المسؤولية في هذا الأمر مشتركة بين جهات عدة مختصة، تأتي البلديات من ضمنها إلى جانب دوائر التنمية الاقتصادية، وغيرها، وفي ذلك يرى ثابت الطريفي، المدير العام لبلدية الشارقة، أن عمال توصيل الأطعمة ينحدرون من ثقافات مختلفة ويفتقر بعضهم إلى المعرفة الصحيحة عن النظافة الشخصية، وان كان ذلك لا يبرر إهمالهم نظافة أبدانهم، حيث عليهم الاهتمام بأنفسهم، وفي ذلك توجد مواصفات معينة، ومخالفات تفرض، ومفتشون على جميع المطاعم، والكافيتريات، ومحال السوبر ماركت. لافتا الى برنامج الشارقة لسلامة الأغذية المعتمد عالميا، الذي وضعت البلدية على ضوئه عدداً من البرامج المشابهة، وضع شروطا محددة في هذا الصدد. مؤكدا أن أبواب البلدية مفتوحة أمام اية شركة تطلب تنظيم برامج توعية لعمالها عن الشروط، والواجبات، والمحددات المطلوبة في عملهم، بدءا من النظافة الشخصية، الى أسلوب نقل الأطعمة وحفظها، وغيرها، لتأديته على الوجه الصحيح والمطلوب، تجنبا للمخالفات.

يوافقه الرأي مبارك الشامسي، مدير بلدية الحمرية، مبينا أن المعايير والاشتراطات الصحية المتعلقة بتوصيل طلبات الوجبات والمواد الغذائية تتبلور في أن تكون المنشأة مرخصة، وتحت إشراف الجهاز الرقابي للبلدية، وعلى من يقوم بخدمة التوصيل، أن ينتمى إلى المنشأة ويحمل بطاقة صحة مهنية، ويلتزم اشتراطات النظافة وارتداء الزي الموحد للمنشأة، وتكون مركبة النقل مصرحاً بها من البلدية، وتتوافر بها اشتراطات حفظ المادة الغذائية، بناء على طبيعة المادة المراد توصيلها من الحيز المخصص للحفظ، وملاءمة درجات الحرارة، والنظافة، والعزل عن البيئة الخارجية.

يشاركهما عبد الله مطر الكتبي، رئيس لجنة البلديات والمرافق العامة في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، منتقدا لجوء بعض من لا يجدون عملاً الى نقل وتوصيل الأطعمة، للحصول على عائد شهري يقيم حياتهم، في حين يفتقرون الى المواصفات المطلوبة فيمن يمارسون هذا العمل، والخطأ هنا - كما يؤكد - يعود على المطاعم والشركات التي تقبل تشغيلهم، نظير رواتب بسيطة، في حين لا بدّ من تشديد الرقابة عليها، وفرض غرامات على من لا يلتزم منها بتوفير عمالة مؤهلة ومدربة ومن بيئات متحضرة، للقيام بهذا العمل المتعلق بالصحة العامة.

رقابة صارمة

اذاً على من تقع المسؤولية حال مخالفة أي عامل توصيل معايير النظافة الشخصية المحددة، أو سوء الطعام الذي أوصله، لوضعه وقتاً طويلاً داخل صندوق الأطعمة المثبت في الدراجة، مع ارتفاع درجة حرارة الطقس؟ بحسب زايد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، «العهدة» أو المسؤولية القانونية والمقاضاة تعود على المتعاقد معه، سواء كانت شركات التوصيل التي يتصل بها لطلب الطعام، أو المطعم الذي تواصل معه طالب الطعام، حيث على كل منهما توفير العمالة الواعية التي تتمتع بالنظافة الشخصية، فيما هناك مسؤولية للبلديات، ودوائر التنمية الاقتصادية، والجهات المختصة، في الرقابة على نظافة العمال، وطريقة التوصيل، وفي كل الأحوال يجب ان تكون الرقابة صارمة وحازمة.

قضية إيمانية

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ولأن النظافة الشخصية من أهم القيم الإنسانية التي أكدتها، وحظيت باهتمام بالغ في الشريعة الإسلامية، وجزء لا يتجزأ من الإيمان، ووفقا للباحث الشرعي د. سالم أرحمة، فإنه لم يعد ينظر إلى النظافة على أنها مجرد سلوك مرغوب فيه، أو متعارف عليه اجتماعياً؛ بل جعلها الإسلام قضية إيمانية تتصل بالعقيدة، يُثاب فاعلها ويأثم تاركها في بعض مظاهرها. فنظافة الجسم والثياب من أساسيات الدين، بالحرص على سلامتها من الأقذار، والمبادرة إلى إزالتها إذا أصيب الجسم أو الثياب بشيء منها. ولأن بعضهم قد لا يعطون اهتماماً كافياً لنظافة الجسم، فقد أوجب الإسلام غسل جميع البدن، بعد المواطن التي يلزم معها الغسل، فحث عليه وندب إليه في مناسبات عدة وخاصة مواطن الاجتماع والازدحام كالجُمع والعيدين.

وذلك من أسمى مظاهر الاهتمام بالطهارة والنظافة في الإسلام، لأنها من العوامل الأساسية في الحفاظ على الصحة، والوقاية مما قد يضرُ البدن، ولسعي الشريعة إلى بناء مجتمع منزّه عن الأوساخ والأقذار المادية.

شروط محددة

حدد أطباء بعض الشروط المهمة الواجبة في عمال نقل وتوصيل الأطعمة، على رأسها ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية، والاستحمام يوميا، وغسل الجسم والشعر بالماء والصابون، وحلاقة الذقن، وقص الأظفار، لمنع تراكم الميكروبات بين الجلد والأظفار، وارتداء زي نظيف قبل بدء العمل، وتغيير الملابس كلما احتاج الأمر إلى ذلك، وغسل اليدين دائما قبل بدء العمل، وخلاله كلما تيسر ذلك، وبعد استعمال دورات المياه، وقص الشعر بصفة دورية على ألا يزيد طوله على الحد اللازم، واستعمال مزيلات العرق والمعطرات، بشرط ألا تزيد الكميات على الحد المعقول، ولا تكون ذات روائح نفاذة، وعلى القائمين بإعداد الطعام في المطابخ ارتداء غطاء الرأس أثناء وجودهم في أماكن إعداد الطعام لحماية الرأس من الأبخرة وبرودة الثلاجات، وتجنبا لسقوط الشعر في الطعام، كما يجب دائما التأكد من نظافة المطابخ وصالات الطعام، واتباع كل الطرق المتاحة لذلك.

تشديد الإجراءات

ليس من دورنا التدقيق على النظافة الشخصية لعمال توصيل الطعام، فنحن لسنا جهازاً رقابياً، هذا ما ذهب إليه محمد المهيري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، مضيفا: دورنا توعية أفراد المجتمع بطلب الطعام من أماكن موثوقة، أما عامل توصيل الطعام فيخضع لفحص طبي دوري، ومن ثم فإن نظافته الشخصية تعود لاهتمامه بذلك، أما إذا كان هذا الأمر يمثل ظاهرة، فلا بدّ من إعادة النظر في الرقابة الصحية، وتشديد إجراءاتها بالنسبة لنظافة المطاعم والعاملين لديها، سواء داخلها أو خارجها.

وقد تلقت الجمعية اتصالات عدة من المستهلكين في شأن عمال التوصيل التابعين لعدد من المطاعم وشركات التوصيل المختلفة، ‏أكدوا فيها أنهم لا يتسلمون الطلبيات بطريقة سليمة، من ناحية الحفظ والتخزين ووقت التوصيل المستغرق، بما قد يؤثر في الصحة العامة، ولذا من الضروري متابعة عمال التوصيل، وتدريبهم على القواعد التي تسهم في الحفاظ على الصحة العامة، وحماية المستهلكين، عبر دورات تدريبية ممنهجة، لإرساء ثقافة ممارسة هذه المهنة بكل احترافية وإتقان.

‏ والجمعية تسعى بكل جهدها للتواصل مع المختصين، للتوعية بأهمية المحافظة على الأطعمة، وتخزينها التخزين الصحيح، وتقصير مدة عملية التوصيل حفاظاً على صلاحية الأطعمة.