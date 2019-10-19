“تركي ال الشيخ” نص مليون زائرللبولوفارد اليوم الجمعة

الرياض بين معالي المستشار “تركي ال الشيخ” رئيس هيئة الترفيه عبر حسابه بتويتر أن عدد زوار البولوفارد والذي يقام ضمن فعاليات موسم الرياض بلغ اليوم الجمعة نص مليون زائر .. . واضاف الحمدالله … رضاكم هدفنا انشر الخبر :

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