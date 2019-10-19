مدني عرعر ينقذ شخصاً احتُجز داخل «خلاطة إسمنت» (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت فرق الدفاع المدني، بمنطقة الحدود الشمالية مساء أمس الجمعة، من إنقاذ شخص احتجز داخل شاحنة “خلاطة إسمنت”. وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن مدني عرعر أنقذ شخصا احتُجز داخل شاحنة “خلاطة إسمنت” تم إخراجه وهو بصحة جيدة. Advertisements

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