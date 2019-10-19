تركيا تخرق الهدنة في شمال سوريا.. ومقتل 14 مدنياً برأس العين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، أمس الجمعة، أن القوات التركية مستمرة باستهداف المدنيين والمناطق العسكرية في بلدة رأس العين، على الرغم من اتفاق وقف النار، وقالت مصادر مستقلة إن القوات التركية فصفت مستشفى رأس العين، وأكدت سقوط 14 قتيلا.

وقال المتحدث باسم «قسد» مصطفى بالي، إن تركيا خرقت «اتفاق وقف إطلاق النار»، وإن قوات الجيش التركي والفصائل السورية الموالية له قصفت، الجمعة، محيط مدينة رأس العين. وأضاف أنه على الرغم من الاتفاق على وقف القتال لمدة 120 ساعة (5 أيام)، استمرت الضربات الجوية والمدفعية التركية في استهداف مواقع المقاتلين والتجمعات المدنية. وقال إن القوات التركية قصفت بلدة رأس العين.

وأكد مراسل «آر تي» الروسيــــــة، تعرض محيط مستشفى رأس العين لقصف تركي، الجمعة، فيما أفاد مصدر من «قسد» بأن قوات الجيش التركي قصفت المستشفى الذي يضم عشرات الجرحى.

إلى جانب ذلك، تسعى حالياً قافلة كبيرة من المدنيين لإخراج عدد من الجرحى من مدينة رأس العين.

وقالت مصادر سورية أمس الجمعة إن اشتباكات اندلعت بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة والمسلحين الأكراد من جهة أخرى.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 14 مدنيا بغارة جوية تركية على شمال شرق سوريا. وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن لوكالة فرانس برس، إن المدنيين قتلوا في غارة على قرية باب الخير التي تبعد نحو عشرة كيلومترات شرق مدينة رأس العين الحدودية، حيث تدور اشتباكات متقطعة. وأشار إلى إصابة 20 مدنياً آخرين بجروح.

وكانت وكالة رويترز أكدت في وقت سابق استمرار القصف وإطلاق النار في منطقة رأس العين في شمال سوريا، وأوضحت أنه سمع دوي قصف وإطلاق للأسلحة النارية في منطقة رأس العين أمس الجمعة، وذلك بعد يوم من اتفاق تركيا مع الولايات المتحدة على وقف هجومها في سوريا لمدة خمسة أيام للسماح بانسحاب القوات التي يقودها الأكراد.

كما أفاد المرصد باستمرار الاشتباكات والقصف في رأس العين وعين عيسى رغم اتفاق وقف النار. وأوضح أن القوات التركية والفصائل الموالية لها نفذت عمليات قصف صاروخي على مدينة رأس العين عند الشريط الحدودي.

إلى جانب ذلك، أكد أن الفصائل الموالية لأنقرة هاجمت قافلة إمدادات طبية كانت متجهة إلى رأس العين.(وكالات)