مطالبات برحيل الحكومة.. والحريري يمهل شركاءه 72 ساعة للخروج من الأزمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”، وكالات

أكّد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في خطاب متلفز من السراي الحكومي، أمس: «أنّنا كنّا وسنبقى عائلة اسمها لبنان، بعيداً عن المزايدات على الشاشات منذ الأمس»، وقال: «وجع اللبنانيين وجع حقيقي وأنا أعترف به، وأنا مع كلّ تحرّك سلمي للتعبير عنه، ولكن كيف يجب حلّه وهذه هي المسؤوليّة الّتي كلّفنا بها الشعب اللبناني؛ ومنذ 3 سنوات أعمل على تقديم حلول حقيقيّة»، موضحاً أنّ «بلدنا فُرضت عليه ظروف خارج إرادته وهو يصرف أكثر من مدخوله، ونحن لا نستطيع الإكمال على هذه الحال».

وشدد الحريري، على أنّ «الإصلاحات لا تعني الضرائب بل الطريقة الّتي يعمل بها لبنان، الّتي يجب أن تتغيّر لأنّه لا يمكن أن نعيش في سنة 2019 ونعمل بقوانين منذ الستينات. وقال: «الناس وجهت لنا رسالة بعدما كانت تنتظر منا نحن أن نوجه لهم رسالة ومنذ أشهر كنا ننتظر من الشركاء في الوطن أن يسيروا معنا بالحلّ». وختم الحريري: «أعطي نفسي وقتاً قصيراً جداً وهي مهلة 72 ساعة فاما شركاؤنا في الوطن والتسوية يعطوننا جواباً مقنعاً أو سيكون لي كلام آخر». ولم يستبعد نائب رئيس الوزراء غسان حاصباني استقالة الحكومة، في وقت ألغيت جلسة مجلس الوزراء المقررة أمس على خلفية تصاعد الاحتجاجات. وقال ل«العربية.نت» إن «كل الخيارات مفتوحة أمامنا بما فيها الاستقالة من الحكومة، مع العلم أن وجودنا في الحكومة أساسي لوقف»الجموح«في اتّجاه واحد».

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد دعا إلى عقد جلسة حكومية طارئة أمس.

من جهة أخرى، أعلن رئيس تكتل» لبنان القوي» وزير الخارجية جبران باسيل، أن ما يحصل يمكن أن يكون فرصة لإنقاذ لبنان واقتصاده ويمكن أن يتحوّل إلى كارثة اقتصادية ومالية واجتماعية وأمنية ويدخل لبنان بالفوضى والفتنة، ودعا إلى إصلاحات جريئة.