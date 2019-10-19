تحديد مسارات التفاوض بين الخرطوم و«الشعبية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت الحكومة الانتقالية في السودان والحركة الشعبية شمال جناح عبدالعزيز الحلو،أمس الجمعة،اتفاق تحديد مسارات التفاوض وضرورة الاتفاق على إعلان مبادئ لخريطة طريق للعملية التفاوضية.

وتم التوقيع بين الوفد الحكومي، والحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال جناح عبد العزيز الحلو، في جوبا عاصمة جنوب السودان التي ترعى مفاوضات السلام السودانية.

وقال رئيس الوفد الحكومي،عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي إن الطرفين اتفقا على مسارات التفاوض الثلاثة المتمثلة في المسار السياسي والإنساني والأمني مع ضرورة الاتفاق على إعلان خريطة طريق تحكم العملية التفاوضية، مؤكدا التزام الحكومة بحل القضية بطريقة سلمية من جذورها.

وعلى الجانب الآخر، قال الجاك محمود الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية، إن الحركة مستعدة للدخول في التفاوض، مشددا على ضرورة إعلان مبادئ لخريطة طريق للعملية التفاوضية.

واختتمت اللجنة المشتركة المعنية بتحديد أجندة المفاوضات المكونة من وفدي الحكومة والجبهة الثورية لمفاوضات السلام اجتماعها الأول الذي عقدته في مقر المفاوضات في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة.

وتناول الاجتماع سبل الدفع بالعملية السلمية وكيفية الانتقال من مرحلة إعلان المبادئ وبناء الثقة الى مرحلة الدخول في التفاوض حول القضايا الجوهرية المتعلقة بالمشكلة. بحسب وكالة السودان للأنباء.

وأوضح محمد تقد عضو وفد الثورية أن اللجنة ناقشت أجندة التفاوض في المرحلة المقبلة حيث تم الاتفاق على ضرورة مراجعة ما تم في إعلان جوبا للمبادئ وبناء الثقة، كما تناول الاجتماع تحديد طبيعة الأجندة التي يجب أن تكون محل النقاش.

وأشار إلى أن النقاش دار حول ضرورة التفاوض في مسارات متعددة تشمل قضايا قومية، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بمناطق النزاع المختلفة، كما ناقش الاجتماع طبيعة ومنهجية التفاوض في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن هذه الأجندة بعد استكمالها يمكن أن تطرح كإعلان سياسي خلال اليومين القادمين، أو يتم طرحها كإعلان مبادئ.

وأكد تقد أن الروح الإيجابية التي سادت الاجتماع كفيلة بأن تدفع الأطراف جميعاً لتحقيق التقدم المطلوب نحو تحقيق السلام.

وأضاف أن الاجتماع أمن على منبر جوبا مقراً للمفاوضات.

(وكالات)