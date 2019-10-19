لبنان ينتفض ضد الفساد والسياسيين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

تواصلت، أمس الجمعة، الاحتجاجات على الأوضاع المعيشية الصعبة وإقرار الضرائب في العاصمة بيروت وعدد من المناطق في لبنان، وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها التزاماً بقرار وزير التربية بسبب الوضع المستجد، كما تم إغلاق المصارف. ووصف المحتجون الطبقة السياسية بالفاسدة وطالبوا بسقوط الحكومة واستقالة رئيس الجمهورية.

وأدت احتجاجات الشارع التي امتدت لكل المناطق اللبنانية إلى تقطيع أوصال البلاد وقطع طريق مطار رفيق الحريري الدولي في الاتجاهين بالكامل. كما توقفت المصارف والإدارات عن العمل وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها واصطبغت سماء لبنان باللون الأسود نتيجة حرق إطارات الدواليب في كل منطقة وحي وشارع، بعدما تفجرت الاحتجاجات مساء أمس الأول ونزل الناس إلى الشوارع، التي لا تزال تغلي وسط دعوات إسقاط الحكومة ورحيل النواب، مطلقين صرخة مدوية رفضاً لأي ضرائب جديدة، فيما عملت وحدات مكافحة الشغب وعناصر الجيش على فتح الطرقات دون طائل بعدما أشعل المحتجون الإطارات عند أكثر من مستديرة رئيسية، ونصبوا الخيم في الطرقات وحصلت صدامات ومواجهات مع القوى الأمنية أسفرت عن سقوط مئات الجرحى من الجانبين، واقتحم المتظاهرون مبنى شركة «تاتتش» للاتصالات الذي تعرض للتكسير والخلع والإحراق وكذلك مبنى «الفا» حيث أشعلوا الإطارات حوله ومنعوا الموظفين من دخوله في بادرة رافضة لقرار الحكومة زيادة مبلغ 6 دولارات على اشتراك «الواتس أب» رغم التراجع عن هذا القرار. وفي هذا السياق أكدت وزيرة الداخلية والبلديات، ريا الحسن في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي لكل المواطنين المشاركين بالتظاهرات، أن حرية التظاهر والاعتصام تعبيراً عن مطالبهم، هو حق مقدس يكفله الدستور، داعية المشاركين إلى عدم التعرض للأملاك العامة والخاصة وإقفال الطرقات وتفادي أعمال التكسير والتخريب المنافية لأخلاقيات اللبنانيين.

واعتبر رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمس أن العهد يحاول من خلال رجله القوي (في إشارة إلى وزير الخارجية حبران باسيل) أن يرمي المسؤولية على الغير وهو الذي عطل كل المبادرات الإصلاحية الممكنة وحرض عليها مستخدماً كل الوسائل، داعياً الرفاق والمناصرين إلى التحرك الهادئ السلمي ضد هذا العهد الذي خرّب كل شيء واستأثر بكل شيء.

وأصدر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الموجود في كندا، بياناً دعا فيه إلى استقالة حكومة الحريري نظراً لفشلها الذريع في وقف تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد. ودعا رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل اللبنانيين إلى النزول إلى الشارع في كل المناطق اللبنانية بطريقة سلمية وحضارية تعبيراً عن رفض الأمر الواقع، والمطالبة باستقالة الحكومة، كما طالب بإجراء انتخابات نيابية مبكرة للمحاسبة. وأشار رؤساء الحكومة السابقين نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام في بيان أمس إلى أن هناك محاولات تستهدف بالدرجة الأولى مقام رئاسة الحكومة ودور رئيس الحكومة ومجلس الوزراء مجتمعاً، مؤكدين التضامن الكامل مع الحريري والوقوف إلى جانبه في ما يقرره للخروج من الأزمة الراهنة، ورفض أي محاولة لاستفراده عبر تحميله مسؤولية الأزمات وعدم إيجاد الحلول لها.