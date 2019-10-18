فلسطينيون يتوافدون نحو حدود غزة للمشاركة في مسيرات العودة

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

توافد فلسطينيون نحو حدود قطاع غزة، الجمعة، للمشاركة في "مسيرات العودة وكسر الحصار" الأسبوعية.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن مئات المتظاهرين يتوافدون نحو الحدود الشرقية للقطاع، حاملين الأعلام الفلسطينية.

وأطلقت "الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار" (مشكّلة من الفصائل الفلسطينية)، على مسيرات هذه الجمعة اسم "لا للتطبيع".

وأعربت "الهيئة" عن رفضها التطبيع الرياضي والسياسي والاقتصادي مع إسرائيل.

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والأحد الماضي، زار المنتخب السعودي لكرة القدم الضفة الغربية المحتلة لملاقاة نظيره الفلسطيني، في خطوة كشفت عن مواقف متباينة بين مؤيد ومعارض.

فبينما عبر الرئيس محمود عباس، عن "اعتزاز الفلسطينيين وسعادتهم بهذه الزيارة التي تجسد عمق العلاقة التاريخية بين البلدين"، رفضت فصائل عدة، منها "حماس" و"الجهاد الإسلامي" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، زيارة المنتخب السعودي، واعتبرتها نوعا من التطبيع مع إسرائيل.



ومنذ مارس/ آذار 2018، يشارك فلسطينيون في مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.