اكبر مسيرة على مستوى المملكة بفعاليات موسم الرياض

صحيفة الخليج الإلكترونية

الخليج – الاخصائي طلال بن هيال العنزي : شهدت منطقه البوليفارد الترفيهية في مدينة الرياض، 10 مطاعم ومقاهي، و25 عربة متنقله ، و50 محل محلي وعالمي، ومسرح ضخم يستوعب 20 ألف شخص، وأكبر نافورة راقصة بالعالم.

وشارك في الافتتاح أكثر من 1500 عارض بأزياء تنكرية، بالإضافة إلى عرض دبابات هارلي والألعاب النارية، والكثير من المفاجآت، بالإضافة إلى وجود مدرج لرؤية المسيرة الافتتاحية.

وحضر الافتتاح حضور جماهيري كبير من جميع الاعمار والجنسيات.

وكذالك تم اطلاق الالعاب النارية في اربع ابراج كبرى في منطقه الرياض هي، برج المملكه وبرج الفيصليه وبرج مجدول ومركز الملك عبدالله المالي، بتنفيذ من مجموعة إف الفرنسية . وتقوم هذه الشركة بتنفيذ عروض عالمية مختلفة تمثل الألعاب النارية أحدها، ومن أشهرها عروض برج ايفل بباريس وبرج خليفة بدبي، وهذه مشاركتها الأولى بالرياض.

الجدير ذكرة سوف يتم اعادة العرض كل يوم خميس من موسم الرياض، خلال موسم الرياض من تاريخ 17-10-2019 الى 15-12- 2019.

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