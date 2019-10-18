مدينة دبي للإعلام تختتم جولة ترويجية دولية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت مدينة دبي للإعلام، جولة ترويجية دولية، تضمنت المشاركة في عدد من الفعاليات البارزة، مثل معرض «جيمز كوم» في ألمانيا، ومعرض طوكيو للألعاب في اليابان، وفعالية «آد: تيك» في المملكة المتحدة.

وقامت مدينة دبي للإعلام من خلال مشاركتها في هذه الفعاليات الدولية، بتعريف الشركات والمهنيين العاملين في قطاعات صناعة المحتوى، والألعاب، والإعلام والإعلان، كما سلّطت الضوء على فرص الأعمال الجديدة في الإمارات، وذلك بهدف جذب صانعي المحتوى العالميين والصناعات الإبداعية إجمالاً.

وتم خلال الجولة التعريف بمهرجان «ON.DXB»، الملتقى الإقليمي الأبرز في مجالات تطوير المحتوى والإعلام الجديد، والذي ينظم بمبادرة من مدينة دبي للإعلام خلال الفترة بين 21 و23 نوفمبر/‏تشرين الثاني المقبل، ويهدف المهرجان لدعم نمو واجتذاب المواهب في قطاعات الأفلام، والفيديو، والموسيقى، والألعاب الإلكترونية والتكنولوجيا المرتبطة بها، وسيشارك به خبراء عالميون وشركات كبرى من تلك القطاعات، وسيشهد جلسات حوارية وورش عمل تستكشف الإمكانات الإبداعية بالمنطقة وكشف الطرق اللازمة لدعمها.

وقال ماجد السويدي، مدير عام مدينة دبي للإعلام: تندرج هذه الجولة ضمن أهدافنا للترويج لإمكانات دبي بصفتها وجهة عالمية مفضلة للأعمال، وخاصة للمحترفين والموهوبين المستقلين في مجالات الإعلام، وصناعة المحتوى ومطوري الألعاب، وتشكل المنصات الدولية البارزة فرصاً مثالية لنا لتسليط الضوء على بنيتنا التحتية العالمية، وبيئة الأعمال الحيوية التي تمكّن الإبداع، ووفرة فرص نمو الأعمال في الإمارات. وتعرفنا كذلك إلى أحدث التوجهات العالمية وأفضل الممارسات المتبعة في القطاع والتي نسعى إلى تبنيها وتكييفها مع السوق الإماراتية.