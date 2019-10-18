عبدالله بن زايد يوجه بإطلاق برنامج «قيادات التسامح العالمية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان رئيس اللجنة الوطنية العليا ل«عام التسامح» اجتماع اللجنة، الذي عقد في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح نائب رئيس اللجنة، حيث وجّه سموه بإطلاق برنامج الإمارات لقيادات التسامح العالمية الهادف لإكساب الكوادر الوطنية مهارات حل النزاعات وقيادة التغيير نحو عالم أكثر تسامحاً، بما يسهم في ترسيخ قيم التسامح والتعايش في المجتمع، كما وجّه سموه وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بإعداد دراسة عن دور الثقافة والفنون في محاربة التطرف والأفكار المنحرفة.

رحّب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان -في مستهل الاجتماع - بأعضاء اللجنة، وقال إن دولة الإمارات استطاعت خلال العام الجاري أن تقدم نموذجاً عالمياً للتسامح من خلال المبادرات والمشاريع، التي دشنت خلال عام التسامح.

وأضاف سموه أن بيت العائلة الإبراهيمية، الذي يقام في جزيرة السعديات بالعاصمة أبوظبي ويجمع الديانات السماوية الثلاث سيكون أيقونة عالمية تتعزز فيه ممارسات تبادل الحوار والأفكار بين أتباع الديانات، داعياً سموه المؤسسات المحلية إلى تنفيذ مبادرات ومشاريع مستدامة تترك أثراً على أجيال المستقبل خلال الأعوام القادمة.

واستعرضت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة أبرز المبادرات التي تم تنفيذها خلال عام التسامح والتي وصل عددها إلى 1500 مبادرة من جميع المؤسسات في الدولة منذ بداية عام التسامح.. كما قدمت لمحة عن مشاريع دولة الإمارات في مدينة الموصل المتمثلة في إعادة إعمار الجامع النوري ومنارته الحدباء وإعمار كنيستي الطاهرة والساعة بهدف توفير دور عبادة للأشقاء المسيحيين في المدينة.

وعرضت مبادرة «نوافذ التسامح» التي تنفذها اللجنة الوطنية العليا لعام التسامح وتقوم على استخدام حاويات مجهزة بأفضل وسائل الاتصال المرئي تجول الدولة وتستضيف عدداً من المسؤولين والضيوف لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالتسامح والتعايش والتنوع الثقافي بين مختلف الجاليات والمجتمعات متعددة الثقافات وسيتم ربط هذه الحاوية مع 40 موقعاً حول العالم في مخيمات اللاجئين في العراق، وعدد من الجامعات في مدن عالمية في الولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا وأوروبا وغيرها.

واستمعت اللجنة إلى شرح عن مبادرة مساحات التعايش التي تنفذها وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بالتعاون مع دائرة التخطيط العمراني والبلديات - أبوظبي ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وجامعة زايد وشركة أبوظبي للإعلام وهي دراسة لمجموعة من الصروح المعمارية عبر الإمارات السبع، بما فيها المراكز الثقافية والرياضية والمساجد والكنائس والمعابد يتم فيها عرض بنية هذه المؤسسات والاحتفال بثقافة القبول والتسامح المتجذرة في دولة الإمارات.

وقدمت شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، شرحاً عن المبادرات التي نفذتها المؤسسة الاتحادية للشباب لترسيخ التسامح قيمة متأصلة في وجدان شباب الإمارات.

واطّلعت اللجنة على آخر المستجدات والتحضيرات المتعلقة بالمهرجان الوطني للتسامح والأخوّة الإنسانية والقمة العالمية للتسامح والمقرر إقامتهما الشهر المقبل.(وام)