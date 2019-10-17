الاستخبارات العراقية تقبض على جاسوسين لتنظيم "داعش"

العراق / أمير السعدي / الخليج 365

أعلنت السلطات العراقية، الخميس، إلقاء القبض على اثنين من الإرهابيين الذين يزودون عناصر تنظيم "داعش" بمعلومات أمنية، في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية، في بيان، إنه بعملية نوعية نفذت وفق معلومات دقيقة، تمكنت الاستخبارات من القبض على اثنين من الإرهابيين في مناطق "سيلجيه" بالرمادي.

وأضاف البيان أن المتهمين كانا يقومان بنقل المعلومات عن تحركات القوات الأمنية، وتجهيز أوكار التنظيم بالمواد الغذائية والمياه.

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وأوضح أن المتهمين "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

وأعلن العراق عام 2017 النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه من قبضة التنظيم، والتي كانت تقدر بثلث مساحة البلاد، إثر معارك عنيفة استمرت 3 سنوات بدعم من تحالف دولي قادته الولايات المتحدة.

إلا أن التنظيم لا يزال يملك خلايا منتشرة في أرجاء البلاد، وتشن هجمات بين فترات متباينة على طريقة "حرب العصابات".

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