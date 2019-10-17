بنس يصل أنقرة حاملاً «تهديداً» لأردوغان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصل نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الخميس إلى أنقرة في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار لوقف الهجوم التركي على شمال سوريا.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وصل في وقت سابق إلى العاصمة التركية في طائرة منفصلة.

وتأتي الزيارة بعد أن استبعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشدة أي مفاوضات مع المسلحين الأكراد في سوريا، وقال "إن الخيار الوحيد أمامهم هو إلقاء أسلحتهم"، بينما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على تركيا إذا لم ينجح اللقاء بين بنس وأردوغان.

وطالبت الولايات المتحدة بوقف لإطلاق النار في العملية التي تشنها تركيا في شمال سوريا منذ أكثر من أسبوع.

ويواجه ترامب انتقادات متزايدة بسبب سحبه المفاجئ للقوات الأمريكية، وينفي أنه أعطى أردوغان «الضوء الأخضر» لبدء العملية العسكرية.

وأعلن مكتب بنس أن الولايات المتحدة ستسعى لفرض «عقوبات اقتصادية»، إلا في حال تم التوصل لوقف فوري لإطلاق النار.