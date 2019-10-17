اخبار الخليج

ميركل تتحدث عن دور روسيا وإيران في سوريا بعد انسحاب القوات الأميركية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

© Sputnik . Nina Zotina

برلين - سبوتنيك. وقالت ميركل، متحدثة أمام البرلمان الألماني "بوندستاغ": "عندما أتحدث عن التداعيات الجيوسياسية، فيجب أن نفكر في حقيقة أن دور روسيا، شأنه شأن إيران، قد زاد بشكل كبير في المنطقة بعد سحب الجنود الأميركيين. إلى أين سيؤدي ذلك، لا يمكن القول بعد".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الـ9 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، إطلاق عملية عسكرية في منطقة شمال سوريا، تحت اسم "نبع السلام".

وادعت تركيا أن العملية تهدف للقضاء على التهديدات التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة".

واتخذت الولايات المتحدة قراراً بسحب قواتها من شمال شرق سوريا، على الرغم من أنها تعتبر الأكراد السوريين أحد الحلفاء الرئيسيين في المنطقة في الحرب ضد "داعش".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميركل تتحدث عن دور روسيا وإيران في سوريا بعد انسحاب القوات الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا