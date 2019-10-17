ميركل تتحدث عن دور روسيا وإيران في سوريا بعد انسحاب القوات الأميركية

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برلين - سبوتنيك. وقالت ميركل، متحدثة أمام البرلمان الألماني "بوندستاغ": "عندما أتحدث عن التداعيات الجيوسياسية، فيجب أن نفكر في حقيقة أن دور روسيا، شأنه شأن إيران، قد زاد بشكل كبير في المنطقة بعد سحب الجنود الأميركيين. إلى أين سيؤدي ذلك، لا يمكن القول بعد".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الـ9 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، إطلاق عملية عسكرية في منطقة شمال سوريا، تحت اسم "نبع السلام".

وادعت تركيا أن العملية تهدف للقضاء على التهديدات التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة".

واتخذت الولايات المتحدة قراراً بسحب قواتها من شمال شرق سوريا، على الرغم من أنها تعتبر الأكراد السوريين أحد الحلفاء الرئيسيين في المنطقة في الحرب ضد "داعش".