رسالة ترامب إلى أردوغان تثير ضجة... وأمير سعودي: يكفي آخر 3 كلمات

الرسالة المؤرخة بتاريخ الـ9 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قال فيها ترامب مخاطبا أردوغان: "لنعمل على صفقة جيدة، لا تكن أحمقا"، محذرا الرئيس التركي في لغة أثارت صدمة، قائلا: "لا تكن شخصا قويا"، لافتا إلى أن "التاريخ سينظر إليك إيجابيا إذا حققت الأمر بصورة صحيحة وإنسانية"، محذرا إياه في الوقت ذاته من أن التاريخ سينظر إليه "إلى الأبد كالشيطان إذا لم تحصل أمور جيدة".

وأضاف ترامب في الرسالة التي كشفت عنها قناة "فوكس بيزنس" الأمريكية: "لا تخيب ظن العالم"، لافتا إلى أن الأكراد مستعدون للتفاوض ومستعدون لتقديم "تنازلات ما كانوا ليقدموها في الماضي".

من جانبه، دخل الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، على الخط، وعلق في سلسلة تغريدات ناشرا "ترجمة" للرسالة، قائلا: "لمن لا يجيد الإنجليزية.. لم أجد له ترجمة دقيقة متاحة.. ولكن يكفي ترجمة آخر 3 كلمات:- لا تكن أحمقًا!!!!"

​وبدأت تركيا حملتها العسكرية شمال شرقي سوريا، الأربعاء قبل الماضي، معلنة أن هدفها القضاء على الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني، المصنف تنظيما إرهابيا في تركيا.