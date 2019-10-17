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نور اللبنانية لرجال الإطفاء: تحية إجلال وتقدير يا أبطال

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دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قدمت الفنانة نور اللبنانية، تحية تقدير وتعظيم لرجال الإطفاء الذين ساهموا في إخماد حرائق لبنان، أمس الأول.

وغردت نور، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "تحية إجلال وتقدير يا أبطال"، حيث نشرت صورة لعدد من رجال الإطفاء في أثناء ممارسة مهامهم.

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التهمت الحرائق مساحات خضراء شاسعة في لبنان وسوريا بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وسرعة حركة الرياح مما أدى لزيادة المناطق المتضررة وخلال وقت قصير تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد محزنة وصادمة لنقل الموقف تحت هاشتاغ #لبنان_تحترق.من خلال الصور ومقاطع الفيديو المرعبة يظهر حجم المأساة الح
© متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

كانت الرياح تسببت التي تشهدها لبنان في امتداد النيران إلى أراضي بلدتي مشحا والشيخ محمد، واقتربت من المنازل، قبل أنَّ يتمكّن عناصر الدفاع المدني ومتطوعون، بدعم من الجيش وقوى الأمن الداخلي، من السيطرة على ألسنة اللهب وإخمادها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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