نور اللبنانية لرجال الإطفاء: تحية إجلال وتقدير يا أبطال

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قدمت الفنانة نور اللبنانية، تحية تقدير وتعظيم لرجال الإطفاء الذين ساهموا في إخماد حرائق لبنان، أمس الأول.

وغردت نور، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "تحية إجلال وتقدير يا أبطال"، حيث نشرت صورة لعدد من رجال الإطفاء في أثناء ممارسة مهامهم.

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كانت الرياح تسببت التي تشهدها لبنان في امتداد النيران إلى أراضي بلدتي مشحا والشيخ محمد، واقتربت من المنازل، قبل أنَّ يتمكّن عناصر الدفاع المدني ومتطوعون، بدعم من الجيش وقوى الأمن الداخلي، من السيطرة على ألسنة اللهب وإخمادها.