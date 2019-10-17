تفاصيل جديدة في حادث "العمرة" بالمدينة المنورة 

وذكرت الوكالة السعودية "واس" أنه ارتفع عدد قتلى حادث "العمرة" بالمدينة المنورة إلى 35 معتمرا، وإصابة 4 آخرين، وذلك إثر حادث اصطدام حافلة بمعدة ثقيلة.

وقد صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأنه عند الساعة السابعة من مساء أمس الأربعاء، باشرت الجهات الامنية المختصة بمساندة من هيئة الهلال الأحمر السعودي، حادث اصطدام حافلة خاصة مُستأجرة تنقل (39) تسعة وثلاثين شخصاً من المقيمين بالمملكة، من جنسيات آسيوية وعربية بمعدة ثقيلة (شيول).

وذلك بمركز الأكحل بمنطقة المدينة المنورة حيث نتج عن ذلك وفاة (35) وإصابة (4) من ركابها ونقلهم إلى مستشفى الحمنة، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.

وقد نشرت وسائل إعلام سعودية تقريرا عن الحادث الواقع على الكيلو 170 في طريق الهجرة، والذي وقع بين مركبة وحافلة تقل معتمرين من جنسيات مختلفة.

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وأشار موقع "سبق" السعودي إلى أن النيران اشتعلت في حافلة المعتمرين، وأسفر الحادث عن وفاة وإصابة العشرات من المعتمرين.

وقالت المصادر الأمنية السعودية إنه تم نقل المصابين والقتلى عن طريق الهلال الأحمر والصحة إلى مستشفى الحمنة ووادي الفرع.

ووصلت فرق المرور ودوريات الأمن إلى موقع الحادث، لمعرفة ملابسات تلك الحادثة والرجوع إلى سببها والمتورط فيها.