العاهل المغربي يصدر عفوا عن صحفية في قضية إجهاض

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - هاجر الريسوني

قالت وزارة العدل، الأربعاء، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس أصدر عفوا عن الصحفية هاجر الريسوني التي أدينت الشهر الماضي بممارسة الجنس خارج نطاق الزواج والإجهاض.

وقال بلاغ لوزارة العدل نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء "أصدر الملك محمد السادس عفوه على الآنسة هاجر الريسوني التي صدر في حقها حكم بالحبس والتي ما تزال موضوع متابعة قضائية".

وأضاف "يندرج هذا العفو الملكي في إطار الرأفة والرحمة المشهود بها للملك وحرصه على الحفاظ على مستقبل الخطيبين اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقا للشرع والقانون رغم الخطأ الذي قد يكونا ارتكباه، والذي أدى إلى المتابعة القضائية".

وتابع "وفي هذا السياق، فقد أبى الملك إلا أن يشمل بعفوه أيضا كلا من خطيب هاجر الريسوني والطاقم الطبي المتابع في هذه القضية".

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وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط حكمت، قبل أيام، على هاجر الريسوني بالسجن النافذ لمدة سنة وغرامة 500 درهم بتهمة "الإجهاض غير القانوني"، إلى جانب ممارسة الجنس خارج إطار الزواج، كما قضت بالحكم ذاته في حق خطيبها السوداني.

وكانت تقارير إعلامية أفادت بإلقاء الشرطة القبض على هاجر مع خطيبها بإحدى العيادات في الرباط بتهمة إجراء عملية إجهاض ممنوعة قانونا في البلاد.