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ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر طبي في المشفى الذي استولى عليه تنظيم "قسد" وغيّر اسمه إلى "مشفى الشعب"، تأكيده وصول "حالات عديدة من الأشخاص المصابين بحروق شديدة مساء أمس الأربعاء ناتجة عن القصف التركي على مدينة رأس العين شمالي الحسكة، والحروق -على ما يبدو- سببها أسلحة فيها مواد كيماوية غير معروف ماهيتها".
© Sputnik . Hikmet Durgun
وبين المصدر بأن "أغلب الإصابات التي استقبلها المشفى أمس ناتجة عن استخدام الجيش التركي جميع أنواع الأسلحة الثقيلة وهي من الحالات خطيرة".
وتتعرض أحياء مدينة رأس العين في شمالي الحسكة لقصف جوي ومدفعي وصاروخ عنيف من قبل الجيش التركي لليوم التاسع على التوالي.
واتهمت مصادر كردية على صلة بتنظيم "قسد" قوات الجيش التركي استخدام الفوسفور المحرم دولياً، إضافة لمنع الجيش التركي دخول سيارات الإسعاف إلى المدينة لمعالجة الجرحى حيث تقصف الطائرات الحربية مداخل المدينة وهي ما يعتبر مخالف للقوانين والأنظمة الدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر طبي بالحسكة: إصابات بذخائر "كيماوية" جراء القصف التركي على "رأس العين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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