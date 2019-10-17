إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص وغاز الجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية

رام الله - سبوتنيك. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب وصل لوكالة "سبوتنيك": "أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص الحي، وآخر بالرصاص المطاطي وخمسة عشر آخرين، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع في مواجهات مع قوات الاحتلال بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية".

وكانت قد اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية التي اقتحمت مدينة نابلس، واستخدمت وسائل القمع والتفريط ضد الأهالي الذين خرجوا للتصدي للمستوطنين الذين أعلنوا عن نيتهم اقتحام قبر يوسف، في المدينة في ثالث أيام عيد "الغفران" التوراتي.

وأوضح شهود عيان أن مجموعة مستوطنين اقتحمت قبر يوسف في مدينة نابلس، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الجيش الإسرائيلي الذي تواجد لحماية المستوطنين، وأطلق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط إضافة لقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، صوب المواطنين.