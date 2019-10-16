“غروس” يوقع لـ الأهلي

صحيفة الخليج الإلكترونية

سلمان العوفي

انهت ادارة الاهلي مساء اليوم التوقيع المدرب السويسري غروس لمدة سنتين 4مليون يرور وقد غادر المدرب غروس سويسرا متجها الي دبي للتوقيع للنادي الاهلي بعد الاتفاق على كافة بنود العقد وعاد مدرب الاهلي بعد مطالبة جماهيرية ولاعبين ومنهم عمر السومه والمسليم ومعتز هوساوي ومصطفى بصاص .

ومن جانب اخر صدمه ادارة نادي الاتحاد بسبب المدرب غروس الذي غير وجهته وفضل العودة للاهلي برغم من اتفاق إدارة النادي معه واكد مصدر في نادي الاتحاد انا هنالك غضب اداري كبير فالنادي الجداوي بسبب المدرب غروس رغم اختيارته للاجانب والمحليين الجدد وكذالك طالب بي ابعاد عدد من الاعيبه المحليين وكذالك الاجانب وبدأ انمار الحايلي في مفاوضات عدد من ملفات مدربين بارزين منها اروبيه ولاتنيه ومن المتوقع ان تحسم إدارة نادي الاتحاد هذا الملف قبل مباراة الوحدة بالدوري .

ومن المتوقع ان تنهي إدارة الاتحاد عدد من الصفقات المحليه والاجانبيه رغبة في تغير شكل الفريق واعداده بشكل ممتاز لي الدوري وكاس الملك ويستعد حمد الصنيع لي مغادرة جده من اجل انهاء عدد من الصفقات المحلية والاجانبيه