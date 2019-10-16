دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شاومي تقدم واجهة MIUI 10 8.11 بميزة دعم تطبيق كاميرة جوجل ظهر على التقنية بلا حدود.

رصد في الإصدار التجريبي الذي يطور حالياً لتحديث واجهة المستخدم MIUI 10 8.11 بعض المميزات الجديدة التي تشمل دعم تطبيق الكاميرة الجديد من جوجل.

تأتي واجهة MIUI من شاومي بميزة التخصيص الكامل في نظام الأندوريد، لدعم هواتف شاومي بتجربة إنسيابية وواضحة في واجهة الهواتف الذكية، ولقد قدمت جوجل مؤخراً تطبيق Google Camera الذي يأتي الآن بخوارزمية أقوى تجعله الإختيار الأفضل لمستخدمي هواتف الأندوريد.

ويتطلب تطبيق كاميرة جوجل الجديد دعم HAL3 ليتيح عمل التطبيق على هواتف الأندوريد الذكية، مما يتطلب root للهاتف لتشغيل التطبيق.

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وفي أحدث التسريبات التي كشف عنها في الإصدار التجريبي من تحديث MIUI 10 8.11، كشف عن تقنية HAL3 التي تأتي بشكل إفتراضي في تحديث الواجهة، والتي لن يحتاج معها مستخدمي هواتف شاومي إلى تمكين root للهواتف في البداية لدعم إستخدام تطبيق كاميرة جوجل.

ويمكن تثبيت برمجيات خدمات جوجل للحصول على تطبيق كاميرة جوجل على الهاتف مباشرة، لكن في حالة عدم الترقية إلى الإصدار التجريبي من MIUI 10 11.8، يمكن تمكين root للهاتف للحصول على مميزات تطبيق كاميرة جوجل.

المصدر

هذا الموضوع شاومي تقدم واجهة MIUI 10 8.11 بميزة دعم تطبيق كاميرة جوجل ظهر على التقنية بلا حدود.