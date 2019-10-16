شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط عامل في بئر عمقه 400 متر بوادي الدواسر.. كيف تم إنقاذه؟ (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة وادي الدواسر، اليوم الأربعاء، من إنقاذ حياة شخص بعد سقوطه بداخل بئر ارتوازية قطرها ١٤ بوصة وعمقها 400 متر.

‫وكانت فرق الدفاع المدني بوادي الدواسر قد تلقت بلاغاً لعامل من الجنسية الهندية سقط في بئر ارتوازية، ونجحت بفضل من الله في إنقاذه إثر احتجازه بداخل البئر لعدة ساعات، وهو على قيد الحياة الآن وصحته جيدة.

وبوصول فرق الدفاع المدني بكامل تجهيزاتها الفنية للموقع تم رصد الشخص على مسافة ٢١٠ أمتار و هو لا يزال على قيد الحياة، ليتم فورا العمل على إنقاذه من خلال التجهيزات الفنية الحديثة و التي مكنت وصول الأكسجين للشخص ومن ثم تأمين عدم انزلاقه للأسفل و سحبه إلى خارج البئر وهو بصحة جيده بعد احتجازه لساعات.

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