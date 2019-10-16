شكرا لقرائتكم خبر عن تحرّش بها وهددها بالقتل.. فنال 6 أشهر سجناً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاقبت محكمة جنايات دبي، الأربعاء، آسيوياً (25 عاماً) بالحبس 6 أشهر والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، بعد أن أدانته بتهمة التحرش بموظفة آسيوية (28 عاماً) وتهديدها بالقتل إذا لم تقبّله.

وأشارت أوراق القضية إلى أن المجني عليها شهدت أنها تعرفت إلى المتهم في العمل، وحصل على رقم هاتفها عن طريق زميل لهما، وقبيل الواقعة ببضعة أشهر تواصل معها وطلب منها أن تعلّم أحد أقربائه علوم الحاسب الآلي، ولكن قريبه لم يحضر، ولم يعاود المتهم الاتصال بها إلى يوم الواقعة.

وفيما كانت تتجهز لحضور حفل عيد ميلاد إحدى صديقاتها هاتفها وأخبرها بأنه غير مرتبط بمواعيد، فطلبت منه أن يوصلها إلى مكان عيد الميلاد، فوافق. وفي الطريق غير مساره وأوقف السيارة في منطقة مظلمة وتحرش بها، وطلب منها أن تقبله وعندما اعترضت، هددها بالقتل بسكين، ثم التخلص منها إذا لم تنفذ طلبه، فأطاعته حتى تمكنت من النزول من السيارة والهروب.