شكرا لقرائتكم خبر عن «صائد الحطام» يفشل في العثور على طائرة إيرهارت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أخفق فريق متخصص في العثور على بقايا الطائرة التي كانت تقودها الأمريكية الشهيرة أميليا إيرهارت قبل فقدانها في المحيط الهادئ في عام 1937، إذ لم تسفر عمليات البحث عن أي نتيجة، وفق صحيفة «نيويورك تايمز».

وأوضحت الصحيفة الاثنين أن بحثاً واسع النطاق شارك فيه فريق قاده روبرت بالارد، صائد الحطام الأمريكي الشهير الذي حقق إنجازات كثيرة، أبرزها تحديد مكان سفينة «تايتانيك» عام 1985، لم يعثر من خلاله على أي دليل لطائرة إيرهارت.

ومن المقرر أن تبث محطة «ناشيونال جيوغرافيك» الراعية للرحلة وثائقياً عن عملية البحث الأخيرة الأحد المقبل.

ورغم عدم إيجاد أية قطعة تعود للطائرة، قال بالارد لمجلة «تايمز» إنه واثق من العثور عليها في نهاية المطاف.

ولا يزال مصير أميليا إيرهارت رائدة الطيران وأول امرأة تعبر الأطلسي منفردة عام 1932، غامضاً بعد 82 عاماً على اختفائها.

وأقلعت إيرهارت، وكانت يومها في التاسعة والثلاثين، من أوكلاند بكاليفورنيا في طائرة «لوكهيد إلكترا» بمحركين مع ملاحها فريد نونان في 20 مايو/أيار 1937 للقيام برحلة حول العالم من الغرب إلى الشرق.

وفي الثاني من يوليو/تموز، غادرا لاي في بابوا-غينيا الجديدة لقطع مسافة أربعة آلاف كم للتزود بالوقود على جزيرة هاولاند الصغيرة وهي تابعة للولايات المتحدة وتقع في منتصف الطريق تقريباً بين هاواي وأستراليا، لكنهما لم يدركا هذه الجزيرة أبداً.

وتفيد إحدى النظريات بأن الطائرة أصيبت بعطل فوق المحيط الهادئ وقد تكون تحطمت فوق نيكومارورو وكان اسمها يومها جاردنر أيلند.

وقال أستاذ في الأنتروبولوجيا من جامعة تينيسي في مارس/آذار 2018 إن عظاماً ومعدات ومقتنيات عثر عليها في 1940 على هذه الجزيرة عائدة لإيرهارت.