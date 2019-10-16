دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي إطلاق HUAWEI nova 5T الهاتف الذكي الرائد الجديد من هواوي في الإمارات

خبر صحفي إطلاق HUAWEI nova 5T الهاتف الذكي الرائد الجديد من هواوي في الإمارات HUAWEI nova 5T يتضمن خمس كاميرات احترافية مدعمة بالذكاء الاصطناعي مناسبة لمختلف أنواع الصور يصل مع الساعة الذكية HUAWEI WATCH GT 2 إلى المتاجر هذا الشهر ليقدما تجربة اتصال متكاملة للمستخدمين © alqiyady إطلاق HUAWEI nova 5T الهاتف الذكي الرائد الجديد من هواوي في الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 15 أكتوبر، 2019: أعلنت "مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين" اليوم أنها ستطلق هاتف HUAWEI nova 5T الجديد والساعة الذكية HUAWEI WATCH GT 2 في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولا يقتصر هاتف HUAWEI nova 5T على كونه هاتف ذكي فقط وإنما يعدّ شريكاً رقمياً لا غنى عنه في العصر الحديث، فهو متطور وعصري ارتقى بمستوى الأناقة والعملية لمستويات جديدة. وتستمد سلسلة nova اسمها من الكلمتين اللاتينيتين "الابتكار" و"النجم الجديد" وينعكس ذلك في عمق أسس تصميم تلك السلسلة، ويواصل الهاتف الجديد HUAWEI nova 5T تأكيد هذا الاتجاه مع إضافة هوية جديدة بطريقة فريدة مبنية على أسلوب الطباعة التقليدي لإبداع شعار nova بطريقة عصرية جديدة. ويوفر الهاتف المدعّم بنظام Android تجربة سلسة ومتكاملة ما يتيح للمستخدمين سهولة الوصول الى تطبيقات المفضلة والأكثر شعبية لديهم لتجربة غامرة. وتقدم هواوي في الوقت ذاته الجيل التالي من الساعات الذكية من هواوي السلسلة HUAWEI WATCH GT 2، بمقاسين: 46 ملم، و42 ملم، وهما تعملان بالمعالج Kirin A1 الذي طورته هواوي ذاتياً. وتقدم الساعات الجديدة وظائف محسنة وتجربة استخدام مطورة بالمقارنة مع الإصدار السابق مع عمر بطارية مديد يعود إلى استهلاك معالجها المنخفض جداً للطاقة.

© alqiyady إطلاق HUAWEI nova 5T الهاتف الذكي الرائد الجديد من هواوي في الإمارات

قال ديفيد وانغ، مدير مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة،: "يُعدّ هاتف HUAWEI nova 5T الشريك المثالي للعملاء الذين يرغبون في مشاركة أفضل ما لديهم وأجمل ما في حياتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو لمن يرغبون في الاستمتاع بتجربة لعب لا مثيل لها أثناء تنقّلهم. وارتقى هاتف HUAWEI nova 5T بفضل مجموعة كاميراته الخمسة الاحترافية المدعمة بالذكاء الاصطناعي وتصميمه المريح والعملي فهو هاتف يدعو مستخدمية لإطلاق العنان لابداعهم. هاتفHUAWEI nova 5T هاتف ذكي يدعو مستخدميه لنشر الإلهام في أجمل لحظاتهم ". © alqiyady إطلاق HUAWEI nova 5T الهاتف الذكي الرائد الجديد من هواوي في الإمارات

الكاميرا الاحترافية: كاميرا خماسية مدعّمة بالذكاء الاصطناعي بدقة 48 ميجابكسل للتصوير بمختلف الظروف

في عصر يعد فيه التقاط الصورة المثالية لوسائل التواصل الاجتماعي أمراً في غاية الأهمية، يزود هاتف HUAWEI nova 5T خبراء وعشاق شبكات التواصل الاجتماعي بأفضل الأدوات لنشر المحتوى ذو الجودة الأفضل، حيث سيستفيد مستخدمو هاتف HUAWEI nova 5T من كاميرات التصوير والفيديو الممتازة والمدعّمة بالذكاء الاصطناعي التي ستمكنهم من التقاط أجمل الصور لذكرياتهم المذهلة. ويمتاز الهاتف بأربع كاميرات خلفية مدعمة بالذكاء الاصطناعي تمكن المستخدم من التقاط الصور بدقة عالية ومن زاوية عريضة جداً، بالإضافة إلى الصور القريبة والعميقة، كما يملك قدرة فائقة على التقاط صور غنية بالتفاصيل وشديدة الوضوح في جميع ظروف التصوير، بدءاً من المناظر الطبيعية الواسعة وحتى اللقطات القريبة. ويجمع نظام الكاميرات بين القدرة المدعّمة بالذكاء الاصطناعي لإدراك دلالات أقسام الصورة وتقنية تحسين أجزائها مع العدسة الرئيسة بدقة 48 ميجابكسل والعدسة بزاوية تصوير عريضة بدقة 16 ميجابكسل، وعدسة صور القريبة (Macro) بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة تأثيرات بوكيه بدقة 2 ميجابكسل التي تعمل على التقاط صور واضحة مع تفاصيل دقيقة وتعرّض متوازن للضوء في مختلف ظروف الإضاءة.

وتجتمع خاصية وضع التصوير الليلي Super Night Mode AIS Super Night Mode الرائدة من هواوي وخاصية إضاءة الخلفية HDR+ المدعمة بالذكاء الاصطناعي لتحديد مستوى التعرض للضوء (AEL) وقفل التركيز التلقائي (AFL) كي تنتج صوراً واضحة وغنية بالتفاصيل حتى في الإضاءة المنخفضة. ويستطيع الذكاء الاصطناعي أيضاً التعرف على 22 نوعاً من المشاهد وضبط إعدادات الكاميرا تلقائياً لالتقاط الصور المثالية.

وسيستفيد مستخدمو هاتف HUAWEI nova 5T من خصائص الفيديو المذهلة والتي تضم خاصية AI Portrait Color التي تولد مؤثرات سينمائية مع خلفية رمادية وتلوّن موضوع الصورة الأساسي فقط، بالإضافة إلى وضع تصوير الحركة البطيئة Super Slow-Mo الذي يصور بسرعة تبلغ 960 إطاراً في الثانية.

تحظى هواتف هواوي بشعبية كبيرة في مجال التصوير الفوتوغرافي وسلسلة nova ليست استثناءً عن غيرها لا سيما في مجال كاميرات السيلفي، وهذا ما يقدمه وضع تصوير السيلفي في هاتف HUAWEI nova 5T الذي أصبح يعرف بكونه "نجم السيلفي" Selfie Superstar . فالكاميرا الأمامية في هذا الهاتف بدقة 32 ميجابكسل والمدعمة بالذكاء الاصطناعي تلتقط صور السيلفي بتفاصيل واضحة تبين حتى تفاصيل خصل الشعر الرقيقة، وهي قادرة على التعرف على 8 مشاهد مختلفة مما يضمن تميّز كل صورة سيلفي حتى في الإضاءة المنخفضة بفضل ميزات دمج بكسل 4 في 1 وخوارزميات التصوير بالمدى الديناميكي العالي المدعم بالذكاء الاصطناعي + AI HDR، بالإضافة إلى خاصية تعديل صور السيلفي بالتأثيرات التجميلية المدعمة بالذكاء الاصطناعي.

أداء فائق مع معالج Kirin 980 المدعّم بالذكاء الاصطناعي

يمتاز هاتف HUAWEI nova 5T بمعالج كيرين 980 المتطور والمدعم بالذكاء الاصطناعي وذاكرة رام بسعة 8 جيجابايت، ونظام تشغيلEMUI 9.1 القوي التي توفر جميعها تجربة خالية من التباطؤ وبقمة السلاسة توازي بقوتها النماذج الرائدة من الهواتف الذكية. ويدعم هذا النظام ذاكرة رام 8 جيجابايت وذاكرة تخزين 128 جيجابايت مما يجعله مثالياً لتخزين مجموعة كبيرة من الصور والفيديوهات. كما يعمل هاتف HUAWEI nova 5T بنظام Android الذي يوفر مجموعة واسعة من أفضل التطبيقات لدى المستخدمين والمثبتة مسبقاً فى الهاتف الذكي.

وتضمن خاصية الشحن السريع HUAWEI SuperChargeباستطاعة 22.5 واط شحن بطارية الهاتف التي تبلغ قدرتها 3750 ملي أمبير بسرعة كبيرة، بينما تقدم تقنية معالجة الرسوميات GPU Turbo 3.0 -وهي تقنية متكاملة عتادية وبرمجية لتسريع معالجة الرسوميات- تعالج الصور بسرعة كبيرة، اللاعبين بتجربة لعب غامرة وغنية تقلل نسبة التأخير للعب بسلاسة أكبر. ويمتاز الهاتف HUAWEI nova 5T أيضاً بتقنية Histen 6.0، وهي الجيل الثالث من هذه التقنية الصوتية ثلاثية الأبعاد من هواوي لسماعات الرأس، وهي تدعم 9.1 مسار فترتقي بتجربة اللعب والترفيه إلى مستويات جديدة تماماً بتجربة صوتية ثلاثية الأبعاد تحيط بالمستخدم.

هوية جديدة للعلامة في شعار يمتاز بالأناقة

استُلهم اسم سلسلة nova من عبارتيّ "الابتكار" و"النجم الجديد" في اللاتينية، وهي فلسفة تصميم متبعة في سلسلة الهواتف الذكية الشبابية والأنيقة هذه. ويواصل هاتف HUAWEI nova 5T الجديد هذا التقليد ويُضيف هوية جديدة بلمسة حديثة في السلسلة.

ويتجلى هذا التحديث في الشعار الجديد، الذي يتسم بأسلوب فريد من الخط الطباعي التقليدي ويظهر ذلك بإعادة ترتيب الحروف في كلمة "nova" لينتج عنه شعار متميز يتسم بالشباب والحيوية. كما يمكن رؤية الشعار الجديد أيضاً كشخصين، حيث أن الشخص على الجهة الأيسر يؤمي إلى الشخص الذي على الجهة اليمنى بإيماءة الاحتضان التي ترمز إلى الحماس والتفاؤل والحيوية، فيما يعبر الشخص الذي على الجهة اليمنى عن طبيعة nova التي تمتاز بالثقة وسعة البصيرة. تواصل هواوي الارتقاء بحدود تصميم الهواتف الذكية مع هاتف HUAWEI nova 5T، حيث توفر اللمسات النهائية شكلاً فريداً يُبرز تباينات الإضاءة ويخلق تأثيراً ثلاثي الأبعاد ومتعدد الطبقات على سطحه المستوي. ويضفي التصميم الانعكاسي المحسَّن إطلالة ثلاثية الأبعاد على كل هواتف السلسلة. ويتمتع هاتف HUAWEI nova 5T بشاشة عرض كاملة ذات ثقب بحجم 6.26 بوصة ويزن الجهاز 174 جرام فحسب وتبلغ ثخانته 7.87 ملليمتر ما يقدم تجربة عرض غامرة في جهاز رفيع. ويأتي الجهاز بثلاثة ألوان مذهلة: الأزرق المشرق والأسود والصيفي الأرجواني. ويمنح اللون الصيفي الأرجواني لمسة حيوية جديدة لإطلالة الهاتف الذكي، وتمتاز هذه النسخة بشعار نجمة nova المنقوشة على الغلاف الزجاجي البنفسجي الذي يعكس الضوء ليُنتج موجات متلألئة من الألوان والظلال المتباينة. HUAWEI WATCH GT 2: تجربة متطورة وأداء أقوى للمحافظة على اللياقة

أعلنت شركة هواوي عن الجيل التالي من سلسلة الساعات الذكية HUAWEI WATCH GT 2 التي تمثل قفزة نوعية جديدة في الارتقاء بجودة حياة المستخدمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيدعم ساعات HUAWEI WATCH GT 2 بمقاسي 46 ملم و42 ملم، معالج Kirin A1 الذي طورته الشركة. وتمتاز الساعة بتجربة استخدام متقدمة وعمر بطارية طويل يعود إلى استهلاك رقاقة المعالج فيها للطاقة بمستوى منخفض جداً، لترتقي بقدرات الأجهزة القابلة للارتداء إلى معايير جديدة. فخلال الاستخدام اليومي للساعة HUAWEI WATCH GT بمقاس 46 ملم تعمل لمدة تصل إلى أسبوعين مع تشغيل وظيفة المراقبة الذكية لمعدل ضربات القلب ووظيفة الإعلام بالمكالمات الواردة وإجراء المكالمات عبر البلوتوث لمدة 30 دقيقة وكذلك تشغيل الموسيقى لمدة 30 دقيقة أسبوعياً، ومراقبة التمارين الرياضية لمدة 90 دقيقة وتشغيل وضع مراقبة النوم بطريقة علمية ليلاً. أما بطارية الساعة من مقاس 42 ملم، فتكفي طاقتها لتشغيل الوظائف ذاتها لمدة أسبوع واحد.

والساعة HUAWEI WATCH GT 2 أول ساعة ذكية من هواوي مزودة بشاشة زجاجية ثلاثية الأبعاد من نوع الكل في واحد، ما يمنح المستخدم مساحة أوسع بلا حدود. ويضاف إلى ذلك أن الساعة الذكية الجديدة تقدم عدداً أكبر من أوضاع دعم التمارين الرياضية من خلال برامج أغنى بالوظائف، بالإضافة إلى وظائف إجراء المكالمات وتشغيل الموسيقى عبر البلوتوث، ما يعزز الإمكانيات الشاملة لمراقبة مؤشرات الصحة واللياقة البدنية وإدارتها ويوفر عناية أكبر بالتفاصيل الدقيقة لعشاق الرياضة والساعين للارتقاء بجودة حياتهم.

السعر والتوفر

يتوفر الهاتف HUAWEI nova 5T بثلاثة ألوان: الأسود الكلاسيكي الأنيق Black ، والأزرق المشرق المستوحى من لون البحر Crush Blue ، والأرجواني الصيفي النابض بالحياة Midsummer Purple الذي يحمل شعار nova الجديد. وسيتوفر الهاتف للطلب المسبق بدءًا من 22 أكتوبر، وسيكون متوفراً في متاجر تجربة هواوي ومجموعة مختارة من متاجر الإلكترونيات بدءًا من 31 أكتوبر بسعر1599 درهم إماراتي.

يبلغ سعر الساعة HUAWEI WATCH GT 2 بمقاس 46 ملم بسعر 849 درهماً للإصدار الرياضي، و 949 درهماً للإصدار الكلاسيكي و1149 درهماً لإصدار النخبة، وهي تتضمن أحدث ابتكارات الشركة في مجال التقنية القابلة للارتداء لتلبية احتياجات المستخدمين بعيش حياة صحية مع قدرات اتصال متقدمة. وستتوفر ساعة HUAWEI WATCH GT 2 بمقاس 46 ملم بدءاً من 22 أكتوبر في متاجر تجربة هواوي ومجموعة مختارة من متاجر الإلكترونيات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وستعلن هواوي قريباً عن سعر الساعة HUAWEI WATCH GT 2 من مقاس 42 ملم في دولة الإمارات وأماكن توفرها.

خدمات عناية هواوي

توفر هواوي لمستخدمي الهاتف HUAWEI nova 5T أيضاً خدمات عناية هواوي Huawei Care مقابل رسوم معينة، منها الضمان ضد التلف لمدة عام على الشاشة مقابل 69 درهماً فقط ما يتيح استبدالها مرة واحدة إن تكسرت، وتمديد الضمان لمدة عام مقابل 99 درهم فقط، وواقي شاشة مجاني من مراكز خدمة عملاء هواوي في دبي وأبو ظبي. لمزيد من المعلومات: https://consumer.huawei.com/ae/support/huawei-care/ انتهى-

نبذة عن مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين

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تعد مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين واحدة من ثلاث مجموعات أعمال منضوية تحت مظلة شركة هواوي، وتوفر مجموعة متنوعة من المنتجات بما فيها أجهزة الهواتف النقالة، والاكسسوارات الرقمية، والأجهزة اللوحية، والحواسيب المحمولة. وتتوافر منتجات وخدمات هواوي في أكثر من 170 بلداً، وتستخدم من قبل ثلث سكان العالم. وفي عام 2018، حلت المجموعة في المرتبة الثانية في العالم من ناحية حجم شحنات الهواتف النقالة.

احتلت هواوي في العام 2019، المرتبة 47 ضمن قائمة ’براندز‘ لأفضل 100 علامة تجارية عالمية، والمرتبة 79 في قائمة ’العلامات التجارية الأكثر قيمة في عام 2018 والتي أصدرتها مجلة ’فوربس‘.

وباعتبارها مجموعة رائدة في تكنولوجيا المعلومات، تخصص هواوي قسماً كبيراً من ايرادات مبيعاتها السنوية لجهود الأبحاث والتطوير، وأنشأت 14 مركزاً للبحوث في جميع أنحاء العالم. ومنها مركز هواوي لأبحاث الجماليات في باريس. وأنشأت هواوي مركزاً جديداً للأبحاث والتطوير في ’مختبر ماكس بيريك للابتكار‘ في مدينة فِتسلار في ألمانيا، وفيه تتعاون هواوي وشركة لايكا في مجال الأبحاث التقنية لتطوير كاميرات الأجهزة النقالة وجودة الصور. ***

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: http://consumer.huawei.com/ae-en/

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للاستفسارات الإعلامية:

ماريا أوجارام

المديرة الإقليمية للعلاقات العامة والتواصل الاجتماعي

مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين

البريد الإلكتروني: [email protected]

جامول تورابوف

مدير العلاقات العامة والتواصل في الإمارات العربية المتحدة

مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين

البريد الإلكتروني: [email protected]

غيدا قليبو

مسؤولة تنفيذية أولى

شركة هيل آند نولتون

البريد الإلكتروني: [email protected]

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