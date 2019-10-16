الان تتابع «سامرين».. إطلالة فنية قوية للعرفج واليامي على SBC كل أربعاء والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
يبدأ برنامج «سامرين» أولى حلقاته اليوم الأربعاء، على قناة SBC، ضمن باقة برامج القناة في دورتها الجديدة، وهو برنامج فني حواري يتميَّز بطابع جديد يشبه تلفزيون الواقع، يقدِّمه الإعلامي محمد العرفج، والشاعر فيصل اليامي.
ويستضيف البرنامج، الذي يتّخذ قالبًا شبابيًا، العديد من الفنانين، الذين سيظهرون في حلقاته كما يحب أن يشاهدهم محبُّوهم.
ويتميَّز برنامج «سامرين» باستضافة النجوم من دول الخليج وجميع أنحاء العالم العربي، وليس من المملكة العربية السعودية فقط.
وينطلق البرنامج الليلة، ببداية قوية، يستضيف خلالها الفنان عايض والفنان فهد العمري.
ويعرف الجمهور السعودي الفنان والمطرب السعودي عايض، كأحد مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي في المملكة في الفترة الأخيرة، وكانت بداية التعارف في 2015 من خلال أغنية «نسيتني»، والتي نشرها عايض عبر إنستجرام، وهي الأغنية التي تمَّ إعادة توزيعها ونشرها في يناير عام 2016، وحققت أكثر من خمسة ملايين مشاهدة عبر «يوتيوب»
أمَّا الضيف الثاني في «سامرين» مع العرفج واليامي، فسيكون الفنان فهد العمري، الذي عرفه الجمهور السعودي والخليجي من خلال أدائه الرائع لأغنية النجم عبدالمجيد عبدالله «تخيَّل»، فضلًا عن أغانيه التي علقت بذاكرة عُشّاقه، مثل «عسى ربي» و«ويل قلبي» و«صعب أفهمك»، و«غلطة» و«وشلون أخليه»، ولا ينسى الجميع أداءه الجميل لأغنية أصالة نصري السورية «ياخي إسأل».
وسيكون الجمهور السعودي على موعد مع برنامج «سامرين» كل أربعاء في الساعة التاسعة مساءً، ابتداء من اليوم.
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