جوجل تستمر في مسح تطبيقاتها الخادعة والاستغلالية

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

نظرًا للعدد الهائل للتطبيقات المقدمة لموافقة جوجل بلاي كل يوم، فإنه من الصعب على جوجل مقاومة جميع التهديدات المحتملة للأمن والخصوصية تجاه مستخدمي أندرويد في جميع أنحاء العالم.



وبدءًا من برامج التجسس إلى خدع الاشتراك وتطبيقات البرامج الإعلانية القديمة الجيدة، يجد عملاق البحث أحيانًا وقتًا لمحاربة الخدمات التي توصف بأنها غير أخلاقية أكثر من غير قانونية، حيث تم تطبيق سياسة مطور جديدة نسبيًا في شهر أغسطس الماضي.

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وتحظر هذه القاعدة التي فرضتها جوجل تطبيقات "القروض الشخصية التي يكون فيها معدل النسبة السنوية أعلى من 36٪، وتتطلب أيضًا من جميع المنصات التي تحاول الدخول في متجر بلاي أن تعرض بوضوح "الحد الأقصى لنسبة الفائدة السنوية.

وفي السنوات الأخيرة، فرضت عدد من الولايات قيودًا صارمة على تطبيقات القروض، والتي يمكن أن يطلق عليها "مقرضو يوم الدفع" لفرض رسوم على قروض يوم الدفع أو حظرها، بينما من الواضح أن جوجل لا تملك القوة أو الاختصاص القضائي لحظر الشركات التي غالبًا ما تتقاضى معدلات مئوية سنوية تزيد عن 100 وحتى 300%، وهي ممارسات "خادعة واستغلالية". "

واعترض العديد من مزودي قروض على القواعد الجديدة، بحجة أن التغييرات في سياسة متجر جوجل بلاي تلحق الضرر بكل من "المشغلين الشرعيين" و"المستهلكين الذين يبحثون عن قروض قانونية"، ومن المثير للاهتمام أن أبل لم تفرض حظرًا مماثلًا في متجر التطبيقات الخاص بها لمستخدمي آي فون وآي باد.