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جوجل تعلن رسميا عن هاتف Pixel 4 الشبيه بأيفون 11 برو ماكس.. فيديو
الأربعاء 16 أكتوبر 2019
متابعات_الخليج 365
أعلنت شركة جوجل رسميًا عن هاتف Pixel 4 المزود بتقنية استشعار الرادار، التى تمكن المستخدم من التحكم فى الجهاز عن بُعد باستخدام إيماءات اليد.
وسيستخدمPixel 4 شريحة Project Solei، التى ستعمل على تشغيل قدرات الهاتف الفريدة وميزة إيماءات اليد، وبفضل الشريحة، سيتمكن المستخدمون من توجيه يدهم لتغيير الموسيقى، وإجراء المكالمات، والتفاعل مع الصور.
ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى فسيتم استخدام الشريحة أيضًا للتنبؤ بإجراءات معينة قبل أن يطلب المستخدمون من الهاتف تنفيذها، على سبيل المثال مثل تهدئة رنين المنبه بمجرد أن يستشعر أن اليد تأتى لإغلاقه.
وقالت سابرينا إيليس، مديرة المنتج فى جوجل: "يحتوى Pixel 4 على أسرع قفل آمن للوجه على الهواتف الذكية، لأن العملية تبدأ قبل أن تحمل هاتفك، فميزة Motion Sense تجهز لك الكاميرا عندما تحمل هاتف Pixel 4 الخاص بك، حتى لن تحتاج إلى الضغط على الشاشة".
وتقول جوجل إن جميع المعلومات التى يلتقطها الهاتف ستتم معالجتها فقط على الجهاز ولن تتم مشاركتها أو حفظها بواسطة الشركة.
أما بالنسبة للشاشة فيأتى الهاتف بشاشة OLED مثل iPhone X و Apple 11، مما يجعله على قدم المساواة مع العديد من منافسيه الرئيسيين.
وسيأتى الهاتف باللون الأبيض والأسود والبرتقالى، وسيكون هناك إصداران Pixel 4 و Pixel 4 XL الأكبر والأغلى ثمناً (899 دولارًا).
شاهد الفيديو من هنا..
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.