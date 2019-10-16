عائلة هولندية تعيش في قبو انتظارا لنهاية العالم

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

فتحت السلطات الهولندية تحقيقاً بشأن عائلة من 7 أفراد يعيشون في قبو مزرعة معزولة، بزعم "انتظار نهاية العالم"، وفقًا لما ذكرته صحيفة داجبلاد فان هيت نوردين الهولندية.



وقالت شرطة بلدة درينثي على موقع "تويتر" إن أحد الجيران أبلغ الشرطة بشأن مخاوفه حول الظروف المعيشية التي يقاسيها أفراد يعيشون في "مكان مغلق" في مزرعة تقع خارج مدينة روينرولد.

وعندما توجهت الشرطة إلى المزرعة، الإثنين، اكتشفت وجود 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً، وآخر يبلغ من العمر 58 عاماً "لم يبد رغبة في التعاون مع التحقيق"، وتم اعتقاله لاحقًا.

ولم تتضح علاقة هذا الشخص البالغ من العمر 58 عاماً بالآخرين، لكن بعض التقارير وصفتهم بأنهم "عائلة".

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وقالت الشرطة: "لا تزال كل السيناريوهات مطروحة. البحث لا يزال جارياً، ولا نستطيع تقديم معلومات في الوقت الراهن".

وقال عمدة المدينة روجر دي جروت، الثلاثاء، في بيان قصير إنه يعتقد أن العائلة عاشت لنحو 9 سنوات في المزرعة، وأن السلطات عثرت على "عدد من الغرف حيث عاشت الأسرة حياة منعزلة"، مضيفاً: "لم أر شيئا كهذا على الإطلاق".

وتم اكتشاف العائلة بعد هروب أحد الأشخاص، والذي يبلغ من العمر 25 عاماً، من المزرعة ودخوله إلى حانة في روينرفولد، حيث بدا "مرتبكاً تماماً"، وقام السكان باستدعاء الشرطة.

وأخبر مالك الحانة، كريس ويستربيك، الصحيفة أن الشاب قال للسكان إنه بحاجة إلى مساعدة، ولم يذهب إلى المدرسة، ويريد إنهاء الوضع الذي كان يعيش فيه".

وذكرت قناة "آر تي في إن" أن هذه العائلة كانت تعيش في شبه اكتفاء ذاتي، على الخضروات والماعز.