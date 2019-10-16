حرائق مرعبة «تشعل» الحكومة اللبنانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”، وكالات

اندلعت حرائق عدة في بلدات لبنانية مختلفة، فجر أمس، لأسباب لا تزال مجهولة، بينما تداول إعلاميون ووسائل إعلام لبنانية مقاطع فيديو للحرائق التي بدت ضخمة، معربين عن حزنهم جراء الحادثة التي أسفرت عن قتيل واحد وعدد من المصابين اختناقاً، وطلبت بيروت مساعدات من دول أجنبية، بالتزامن مع جدل حكومي حول طوافات إطفاء «لم تشتغل» فيما ساهمت أمطار غزيرة مفاجئة في الحد من امتدادها إلى مناطق جديدة، بعد أن وصلت أمس إلى داخل الأراضي السورية القريبة.

واستمرت الحرائق منذ أمس الأول حتى يوم أمس في أكثر من منطقة والتهمت النيران أحراج مختلف المناطق اللبنانية لاسيما في المشرف والدبية، والناعمة والدامور وبتاتر في الشوف، والمدينة الصناعية في ذوق مصبح، شرقي بيروت، وزكريت ومزرعة يشوع وقرنة الحمرا والمنصورية في قضاء المتن وجدايل في جبيل وعكار وزغرتا في الشمال، جويا وصريفا وبرج رحال والمنصوري والشهابية وقانا وبافليه في الجنوب، وغطت سحب الدخان معظم الأجواء اللبنانية بعدما وصل عدد الحرائق إلى 105.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بتساقط أمطار غزيرة جداً ، على طول الأوتوستراد الساحلي الممتد من بيروت وفوق مناطق الجبل. وساهمت الأمطار في وقف تمدد الحرائق في بعض قرى وبلدات منطقة الشوف بجبل لبنان. وأفاد مدير الدفاع المدني العميد ريمون، بأن طائرات الإطفاء توقفت عن العمل مع حلول الظلام بسبب الظروف المناخية،مضيفا «أن الأمطار إذا استمرت في الهطول فستساعد كثيرا في إخماد الحرائق».

وتداول مغردون مقطع فيديو لمراسلة قناة لبنانية، وهي تبكي، أثناء سماعها أصوات المواطنين المحاصرين داخل منازلهم جراء الحرائق التي اندلعت في منطقة الدامور، أمس. ونشر رواد «تويتر»، مقطعاً يُظهر بكاء مراسلة قناة الجديد، حليمة طبيعة، خلال تغطيتها للحرائق التي اندلعت في الدامور. وقالت طبيعة خلال تغطيتها للمشهد الذي أثار تعاطفا واسعا: المشهد مبكي هنا، في الدامور، لا أستطيع أن أتمالك نفسي، الناس تصرخ في بيوتها فهم عالقون في الداخل.

وأوعز رئيس الجمهورية ميشيل عون إلى المسؤولين وجوب تقديم مساعدات عاجلة إلى المواطنين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم المحاصرة بالنار، وتقديم الإسعافات اللازمة للسكان أو من الذين يكافحون النار. كما طلب فتح تحقيق في الأسباب التي أدت إلى توقف طائرات الإنقاذ وإطفاء الحرائق «سيكورسكي» عن العمل منذ سنوات وتحديد المسؤولية عن «الإهمال».

وقال رئيس الحكومة سعد الحريري في تصريح بعد اجتماع لجنة إدارة الكوارث أمس لبحث موضوع اخماد الحرائق: إن ما حصل كارثة، وتكلمنا مع عدة دول لإرسال طوافات إضافية لإخماد هذه الحرائق، وقال الحريري في بيان إنه سيتم فتح تحقيق وإذا تبين أن الحرائق مُفتعلة «فيجب على الذين قاموا بها أن يدفعوا الثمن».

ولقي شخص واحد حتفه وأصيب 18 شخصاً باختناقات. كما تلقى 88 آخرين رعاية طبية.

وبعد أن قدمت قبرص طائرتين للمساهمة في إطفاء الحرائق، وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بإرسال طائرتين من نوع (سوبر بيوما) لمساعدة الأجهزة اللبنانية على مواجهة هذه الكارثة.

وفي سوريا، اندلعت عشرات الحرائق منذ، أمس الأول، في كل من محافظات طرطوس واللاذقية وحمص ، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية ، وتمت السيطرة على الجزء الأكبر منها. ونقلت الوكالة عن محافظ اللاذقية إبراهيم خضر ، قوله إن «الرياح الشديدة وعدم إخماد الحرائق في الوقت المناسب، إضافة إلى وعورة التضاريس وصعوبة الوصول إلى مناطق الحرائق ساعدت على انتشارها». ونشرت الوكالة صوراً لسحب عالية من الدخان الكثيف تغطي مناطق واسعة في ريف طرطوس، وقُتل عنصران من دائرة حراج اللاذقية أثناء إخماد الحريق . (وكالات)

تحذير من سفارة الإمارات في بيروت

أهابت سفارة دولة الإمارات في بيروت بمواطني الدولة بأخذ الحيطة والحذر، وتجنب الأماكن والمناطق التي تشهد حرائق، أو تلك الجبلية منها التي ربما تكون عرضة لأي خطر، وضرورة التنقل في الأماكن الآمنة. ودعت للتواصل مع السفارة (هاتف 009615928000) في حالات الطوارئ.