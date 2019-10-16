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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جامعة ياجيلونسكي تمنحه الميدالية الذهبية لدوره في التبادل الثقافي بين الشعوب سلطان يُمنح ميدالية «العقل»من جامعة ياجيلونسكي البولندية تاريخ النشر: 16/10/2019 استمع

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