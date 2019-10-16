الحمادي: يجب تدريس تجربة حبيب الصايغ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:نجاة الفارس

نظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في أبوظبي جلسة بعنوان «حبيب الصايغ كاتباً صحفياً» تناولت عطاء الراحل المؤثر في سجل الصحافة الإماراتية التي ساهم في إرساء أسسها وشارك في مسيرة تطورها.

شارك في الجلسة الكاتب الدكتور محمد الحمادي رئيس تحرير جريدة الرؤية، وأدارها الشاعر سامح كعوش، بحضور محمد شعيب الحمادي مدير فرع الاتحاد في أبوظبي والروائي علي أبو الريش وحسن حبيب الصايغ وعدد من الكتاب.

ناقش كعوش مكانة الصايغ في ريادة الإعلام المحلي والعربي، وميزات الأسلوب الإعلامي للراحل وإتقانه الفصل التام بين شخصية الشاعر الحالم، وشخصية الصحفي والإعلامي المتجرد والعلمي، وضرورة تكريم الصايغ والاحتفاء بأعماله وإنجازاته لتظل مسيرته الخالدة مدرسة للأجيال.

وقال الحمادي إن الصايغ رحل جسداً لكن روحه ما زالت بيننا، رحل من دون وداع فجأة، كان قامة كبيرة عاصرته وتعلمت منه الكثير، فهو نموذج وقدوة، قامة وقيمة كبيرة، كان يقول كلمته بلا تردد ومن دون مجاملة ونحن بحاجة لهذا الصوت وهذا القلم.

وأوضح الحمادي أنه دخل الصحافة في بداية التسعينات وكان الصايغ صاحب رأي وفكر، عرف منه قيمة الشجاعة والوضوح وكان الجميع يقرأ مقالاته خاصة في السنوات الأخيرة حيث كانت واضحة وجريئة تصب في صميم قضايا الوطن والأمة.

وأضاف أن الصايغ كان صاحب أسلوب صحفي قوي ومكثف، وجزل، وكان جندياً مستعداً للدفاع عن الوطن، وبرحيله أشعر أني فقدت رفيق سلاح، لقد كتب في عدة قضايا تمس الوطن منها مشكلتنا مع الإخوان ومع قطر، كتب بصراحة ووضوح، وكان مؤثراً وصاحب موقف، وأتمنى أن تنقل تجربته وتدون وتدرس، ومن مسؤوليتنا أن نوصل رسالته للأجيال القادمة، وفي تجارب الدول هناك أمثلة في كيفية تخليد الذين قدموا لأوطانهم، وربما للبشرية، ونحن في جمعية الصحفيين أطلقنا مكتبة باسم حبيب الصايغ وما زلنا بحاجة لجهد أكبر في هذا الجانب، يجب الاحتفاء بهذه القامة بأن تتعاون المؤسسات الثقافية والجهات الحكومية المختصة من أجل هذا الهدف النبيل.

وذكر أن الصايغ كان يحمل هم الوطن وهم الإنسان ولم يتكبر على كتابة المقال ولم ينأ به الشعر عن مختلف القضايا الخدمية التي تهم الناس جميعاً. لقد كان صحفياً منذ اليوم الأول وتوفي وهو صحفي، كان يستشعر دائما أنه صحفي بغض النظر عن المناصب الأخرى، يستشعر مسؤوليته الوطنية والإنسانية والأخلاقية، كان يكتب بمصداقية وحماسة متقداً دائما كأنه شاب في العشرينات من عمره، متواصل مع الجميع يحمل قلب طفل، وحريص دائماً على عمله في إطار حب ومودة وأتمنى من وسطنا الإعلامي أن يتعلم من حبيب الصايغ يرحمه الله.

وتابع: لقد كان الصايغ حاضراً ومؤثراً وقد ترك فراغاً كبيراً، وكان متسامحاً مع الجميع بتواضع جم، وكان يحب المفاجآت، يسأل بشكل مفاجئ، وهكذا رحل أيضا بشكل مفاجئ، فالجميع حزن عليه وشعر بالصدمة لفقدان هذه الروح الطيبة والإيجابية المبادرة دائما. لقد جمعتني به علاقة محبة واحترام كنت أعتبره بمثابة الأخ الاكبر أو الأب.

وفي مداخلته أثناء الندوة قال الروائي علي أبو الريش إن الصايغ كان عاشقا لا يكذب ولا ينافق. كان رجلا بحق، نحن فقدنا جزءا غاليا من هذا الوطن والآن تقع على عاتق المؤسسات الصحفية والثقافية مهمة كبرى، وينبغي على أسرته أن تناضل وتجاهد، فهو في الشعر قامة وفي الإعلام علم ويجب أن لا ينتكس العلم ولا أن تنحني هذه القامة.