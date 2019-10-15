لبنان يحترق.. تفاصيل 24 ساعة صعبة أشعلت الأخضر

دبي - بواسطة محمد فارس اندلعت سلسلة حرائق بمناطق عدة في لبنان، مساء الاثنين، واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم خاصة في المناطق الجبلية، بسبب موجة حارة ضربت البلاد في الساعات الماضية.

وأفادت مراسلة «سكاي نيوز عربية»، بأن طوافات الجيش اللبناني والعشرات من سيارات الدفاع المدني عملت على إخمادها خوفاً من انتشارها في باقي المناطق المجاورة.

وسجلت بلدة المشرف في جبل لبنان حريقا هائلا انتشر بسرعة بفعل الريح، ما تسبب بتهديد المنازل والمدارس، ما استدعى تدخل 15 فريقا من الدفاع المدني، حيث واصل عشرات العناصر عملهم على إخماد الحريق رغم الظروف الصعبة.

ووصلت النيران قرية الدبية التابعة لمحافظة جبال لبنان، في الساعات الأولى من صباح اليوم، واقتربت من المنازل، وتسببت في انفجار خط التوتر العالي، كما نشبت حرائق في بلدتى بريح والفوارة وغيرهما.

وحسب الوكالة الوطنية للإعلام، فقد أعلن المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار أن هناك حوالي 103 حرائق كانت مندلعة على الأراضي اللبنانية، تعمل على إخمادها حوالي 200 آلية من الدفاع المدني، ويقول الدفاع المدني إن 4 من رجاله أصيبوا خلال محاولتهم إخماد الحرائق.

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وطلب المسئولون اللبنانيون من قبرص طوافتين للمساعدة على إخماد الحرائق، علما بأن اشترى لبنان سابقا طوافتين لإطفاء الحريق، لكنهما خارج الخدمة حاليا بسبب ارتفاع كلفة صيانتهما.

وأعلنت جامعة بيروت العربية أنها أوقفت الدراسة، اليوم «بعد الحرائق الليلية في منطقة الدبية لم يتأثر حرم الجامعة، وحفاظا على الطلاب والأساتذة والموظفين، يقفل حرم الدبية الثلاثاء، نتمنى للجميع الصحة والسلامة». © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing Image

وأكدت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، أن طائرات الإطفاء باشرت عملها، مشيرة إلى أنه تم إنشاء غرفة عمليات في السراي الحكومي وأخرى متنقلة على الأرض في بلدة المشرف لمتابعة عملية إخماد الحرائق.

من جانبه، ووفقاً لتقارير لبنانية، فقد حث وزير الخارجية اللبناني فادي جريصاتي وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني وأفواج الإطفاء على البقاء في حالة جهوزية تحسباً لما قد يطرأ خلال اليومين المقبلين مع اشتداد سرعة الرياح التي تصل لغاية 45 كيلومتراً في الساعة.

ودعا الوزير اللبناني في بيان، «اللبنانيين لتفادي حرق الحشائش اليابسة واتخاذ أقصى درجات الحذر عند تنظيف أراضيهم»، كما دعا «البلديات على مختلف الأراضي اللبنانية، ولا سيما البلديات الـ26 الأكثر تهديداً بالتعرض للحرائق إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة والاستمرار بأعمال الوقاية تجنباً لاندلاع أي حريق».

على جانب آخر، دشن مستخدمو تويتر، هاشتاج #لبنان_تحترق، على موقع التدوين «تويتر»، وشارك به العديد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، قالت الفنانة ميريام فارس: «منظر الحرائق في لبنان مؤلم وموجع

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