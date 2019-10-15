شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء باكستان يصل السعودية فى زيارة رسمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم ، الثلاثاء ، إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية، يجري خلالها مشاورات مع القيادة السعودية حول عدد من القضايا الثنائية والإقليمية.
وأكدت الخارجية الباكستانية - في بيان أوردته قناة (جيونيوز) الباكستانية - أن باكستان والمملكة العربية السعودية تجمعهما علاقة أخوية تتميز بالثقة المتبادلة والتفاهم والتعاون الوثيق وتقليد راسخ بدعم بعضهما البعض، مضيفة أن "العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية الأخرى ستكون جزءا من المباحثات " .
ولفت البيان إلى أن زيارة خان إلى المملكة تهدف إلى محاولة خفض التوترات بين الرياض وطهران .
وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قد سافر إلى إيران يوم الأحد الماضي؛ حيث أكد على استعداد بلاده للعب دور الميسر بين المملكة العربية السعودية وإيران حتى تتمكن الدولتان من حل الخلافات عبر الحوار.
وصرح خان - أثناء زيارته لإيران - بأن باكستان لا ترغب في وجود صراع بين المملكة العربية السعودية وإيران، معربا عن استعداده في تيسير المحادثات بين الدولتين.
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