شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء 350 مركبة «نيسان».. خلل خطير في «نظام الفرامل» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

استدعت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الثلاثاء، 350 مركبة من نوع “نيسان Murano” موديلات بين عامي 2009-2015م، وذلك لوجود خلل فني خطير.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن سبب الاستدعاء يرجع إلى خلل في نظام الفرامل، قد يؤدي إلى ليونة عند الضغط على دوّاسة الفرامل وعدم استجابتها جزئيًا، ما قد يسبّب وقوع حادث.

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ونصحت وزارة التجارة مالكي هذا النوع من المركبات بالتحقّق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال موقع الاستدعاءات، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.