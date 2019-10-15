مسك الابتكار و 500 Startups تعلنان المجموعة الثانية من برنامج Misk 500

دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة مسك الابتكار و 500 Startups تكشفان عن المجموعة الثانية من برنامج Misk 500

الإعلان عن المجموعة الثانية من برنامج مسرعة الأعمال Misk 500 بالتعاون بين مسك الابتكار و 500 Startups .

أعلنت 500 Startups وبالتعاون مع مؤسسة مسك الابتكار “Misk Innovation” عن المجموعة الثانية من الشركات الناشئة التي تم اختيارها للمشاركة في برنامج مسرعة الأعمال “Misk 500” والذي يُقام في الرياض في المملكة العربية السعودية.

كان البرنام قد بدأ أعماله سبتمبر الماضي، ومن المنتظر أن يختتمها بتاريخ 3 ديسمبر 2019 مع عرض نهائي وتجريبي.

تقوم 500 Startups العالمية مع فريق خبرائها من إدارة البرنامج الذي يستمر لمدة 14 أسبوعًا من التدريب والعمل المُكثف، حيث سيتم خلال الشهرين القادمين تدريب 20 رائد أعمال من أصحاب الإمكانيات العالية لتدريبهم وتوجيههم في تصميم المنتج، تحديد قائمة العملاء المتوقعة، والتجهز للحصول على استثمارات.

تحتوي المشاريع المختارة ضمن مسرعة الأعمال “Misk 500” على شركات ناشئة تقدم خدماتها للمؤسسات أو المستخدم النهائي بشكل مباشر جاءت من عدة بلدان تضم؛ المملكة العربية السعودية، مصر، البحرين، الإمارات، والأردن. وتقوم الشركات المختارة بتطوير تقنيات متعلقة بالتجارة الإلكترونية، التقنية الصحية، التقنية المالية، إنترنت الأشياء، الروبوتات، الخدمات السحابية، وخدمات التراسل.

وستحظى المشاريع على دعم مبدئي من صندوق “500 Falcons” التابع لشركة 500 Startups بقيمة 50 ألف دولار أمريكي مقابل 7% من حصة المشروع ستذهب للصندوق في المنطقة.

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ليرتفع بذلك عدد الشركات التي الناشئة التي حصلت على استثمار من الصندوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 120 شركة.

وبعد هذا الإعلان، قال أسامة الراعي، مدير ريادة الأعمال في مسك الابتكار: “نؤمن في مسك الابتكار أن الابداع أمر هام في مستقبل البشرية وطريق مثالي لخلق رخاء اقتصادي. وبوجود هذه الرؤية في أذهاننا، فإن عملنا يرتكز على تحويل السعودية لمركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار، وذلك من خلال دعم الجيل الجديد من المستثمرين السعوديين وجذب المواهب العالمية للمنطقة.”

تستخدم 500 Startups طرقًا إبداعية مشابهة لما تفعله الشركات في وادي السيليكون في الولايات المتحدة، وذلك من خلال توفير برامج تدريب وتوجيه لمؤسسي المشاريع، بجانب مصادر يمكنهم الاستفادة منها لتطوير أعمالهم بمستو عالمي.

من جانبه، قال شريف البدوي، الشريك الإداري في 500Startups في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “متحمسون في 500Startups لاحتضان برنامج مسرعة الأعمال الرائد Misk 500 بالشراكة مع مسك الابتكار في المملكة العربية السعودية للمرة الثانية. فبكونها صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة، يُعد سوق المملكة جزءًا من استراتيجيتنا في المنطقة. حيث أن الدعم الحكومي القوي، ديناميكية السوق، وهيكلية السكان المبنية على الشباب ما هو إلا دليلًا قويًا على وجود نظام إيكولوجي ريادي سريع التطور.”

للتعرف أكثر على المشاريع المختارة ضمن مسرعة أعمال مسك الابتكار ، إليكم القائمة:

XCUTE: منصة للتركير على العمل الحر عالِ الجودة في مجالات مثل التصميم وتكنولوجيا المعلومات والترجمة.

منصة للتركير على العمل الحر عالِ الجودة في مجالات مثل التصميم وتكنولوجيا المعلومات والترجمة. OTO : شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا تقوم ببناء حلول مبتكرة في صناعة تقنيات للسماح لتجار التجزئة بتحويل متاجرهم غير المتصلة بالإنترنت إلى مراكز للاستلام عبر الإنترنت وتغيير الطريقة التي يتم بها تنفيذ الطلبات وتسليمها في جميع أنحاء المدينة.

: شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا تقوم ببناء حلول مبتكرة في صناعة تقنيات للسماح لتجار التجزئة بتحويل متاجرهم غير المتصلة بالإنترنت إلى مراكز للاستلام عبر الإنترنت وتغيير الطريقة التي يتم بها تنفيذ الطلبات وتسليمها في جميع أنحاء المدينة. Hulexo : شركة تطور تقنيات Saas تقوم بأتمتة العمليات بالكامل للشركة لتخطيط وجبات الطعام.

: Funnelll : منصة لتقديم نظام بدون رمز أو برمز منخفض للشركات لإنشاء وتشغيل المنتجات التي تعمل بتقنية SaaS وكذلك الشركات عبر الإنترنت التي يتم ضبطها لاكتساب العملاء وإشراكهم وتحويلهم..

: منصة لتقديم نظام بدون رمز أو برمز منخفض للشركات لإنشاء وتشغيل المنتجات التي تعمل بتقنية SaaS وكذلك الشركات عبر الإنترنت التي يتم ضبطها لاكتساب العملاء وإشراكهم وتحويلهم.. Simplifai Labs : منصة تسويق مدفوعة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تساعد العلامات التجارية على تقليل هدر التسويق الرقمي بنسبة 30٪ وزيادة أمان العلامة التجارية واتصالها بنسبة 99٪.

: Tee Arabia: متجر سلع قابل للتخصيص عبر الإنترنت يساعد الأفراد والشركات على إعادة طرح أفكارهم. فمن العلامات التجارية وحتى أزياء الشركات إلى قمصان عيد الميلاد البسيطة.

متجر سلع قابل للتخصيص عبر الإنترنت يساعد الأفراد والشركات على إعادة طرح أفكارهم. فمن العلامات التجارية وحتى أزياء الشركات إلى قمصان عيد الميلاد البسيطة. Y allaParking: تتيح للأفراد والشركات ومدراء التوصيل استئجار مساحات خاصة لوقوف السيارات من خلال اشتراك شهري.

تتيح للأفراد والشركات ومدراء التوصيل استئجار مساحات خاصة لوقوف السيارات من خلال اشتراك شهري. Akalati: سوق تطبيقات الطعام للحفلات والمناسبات والتجمعات. حيث تُمكن الشركات والأفراد من تلبية جميع أنواع الفعاليات .

. IN YOUR SHOE: منصة فريدة من نوعها لتصنيع الأحذية ومنصة التجارة الإلكترونية تركز على إنشاء منتجات مخصصة ومتنوعة للسماح للناس بالتعبير عن أنفسهم من خلال الأزياء.

منصة فريدة من نوعها لتصنيع الأحذية ومنصة التجارة الإلكترونية تركز على إنشاء منتجات مخصصة ومتنوعة للسماح للناس بالتعبير عن أنفسهم من خلال الأزياء. WorkHint : منصة تقوم على ربط الشركات مع الاستشاريين في مجال الإدارة المستقلة عند الطلب .

: . Spareslab : منصة لشراء المعدات الصناعية وقطع الغيار التي تركز على مجال النقل والشحن.

: Trteeb: سوق من الخياطين، يجعل تجربة شراء الثوب أسهل وأسرع ويمكن تتبعها بشفافية.

سوق من الخياطين، يجعل تجربة شراء الثوب أسهل وأسرع ويمكن تتبعها بشفافية. Greenish Co.: متجر إلكتروني يقدم مجموعة واسعة من الخيارات الصحية والعضوية التي يتم شحنها بسرعة وبتكلفة رخيصة ومباشرة إلى باب العميل .

. ESARإيسار: شركة توفر سوق لتأجير السيارات بشكل مباشر من صاحب المركبة والمستأجر في جدة.

شركة توفر سوق لتأجير السيارات بشكل مباشر من صاحب المركبة والمستأجر في جدة. The Scalable CFO : منصة تهدف إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتقنية بلوك تشين لمطابقة محترفي الشؤون المالية المعتمدين المستقلين مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، في أقل من 48 ساعة.

: منصة تهدف إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتقنية بلوك تشين لمطابقة محترفي الشؤون المالية المعتمدين المستقلين مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، في أقل من 48 ساعة. El-MAWKAA : سوق لربط شركات البناء مع مزودي مستلزمات المهنة.

: سوق لربط شركات البناء مع مزودي مستلزمات المهنة. TechieMatter: منصة توفر حلول فنية للتوظيف عبر الإنترنت، من خلال إيجاد مواهب تقنية لأصحاب العمل بسرعة دون أي متاعب.

منصة Ordera: تطبيق للهاتف المحمول يمكن للناس استخدامه لدفع ثمن القهوة والافطار واستلامها أثناء التنقل في أقل من دقيقة، سواء من المنضدة أو عن طريق ايصالها إلى سياراتهم .

. Telp (Teach + help) : تطبيق يوفر الدعم الأكاديمي من خلال التدريس وحجوزات البرامج الأكاديمية، مما يجعل من الأسهل والأكثر موثوقية العثور على مدرسين مؤهلين بأسعار معقولة.

: StyleNow: منصة خدمات تجميل حسب الطلب توفر الخدمة لعملائها في المكان الذي يريدونه.

التدوينة مسك الابتكار و 500 Startups تعلنان المجموعة الثانية من برنامج Misk 500 ظهرت أولاً على عالم التقنية.