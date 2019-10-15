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"زين" تُطلق خدمة PlayVOD لبث الڤيديو عند الطلب بالتعاون مع Digital Virgo

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن إطلاق خدمة فريدة من نوعها للاشتراك في بث الڤيديو عند الطلب تحت اسم PlayVOD، وذلك بالتعاون مع شركة Digital Virgo الفرنسية المُتخصصة بحلول الدفع والتسويق الرقمي، حيث ستُقدّم الخدمة لعملاء زين في الكويت البالغ عددهم 2.8 مليون عميل فرصة الاستمتاع بتشكيلة واسعة من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الشهيرة التي تمزج ما بين المحتوى الإقليمي والعالمي.

وتتوفّر خدمة PlayVOD حالياً في 12 دولة وبخمس لغات مُختلفة، مع مكتبة غنيّة من المحتوى الترفيهي تحتوي على أكثر من 3000 فيلم ومسلسل تلفزيوني شهير، والتي تشمل مجموعة كبيرة من الأفلام والمسلسلات من MBC التي تُعتبر من أكبر شركات الإنتاج في المنطقة، وبإمكان عملاء زين الاشتراك في خدمة بث الڤيديو عند الطلب بكل سهولة عن طريق قناة الدفع المباشر عبر فاتورة الهاتف الشهرية.

ويأتي الإطلاق الأولي لخدمة PlayVOD في دولة الكويت عقب الاتفاقية التي تم توقيعها بين كل من شركة Digital Virgo ومجموعة زين مطلع العام الجاري، وذلك لتوفير المحفظة المتميزة من المحتوى الترفيهي المتنقل الخاص بـ Digital Virgo وشركائها لقاعدة عملاء زين البالغ عددها 49 مليون عميل في ثمان أسواق مُختلفة.

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وبعد توقيع الاتفاقية، تم دمج النظام الخاص بالخدمة مع منصة واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بمجموعة زين، وذلك لتفعيل تقنية قناة الدفع المباشر، وسيتم إطلاق خدمة PlayVOD تباعاً في أسواق زين الأخرى في المُستقبل القريب عبر منصة واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بمجموعة زين.

وقالت موضي الصباح الرئيس التنفيذي لتنظيم الاتصالات والشؤون الحكومية بشركة زين الكويت في تعليقها على الشراكة: " إن إطلاق خدمة PlayVOD في الكويت هو مثال آخر على ريادة زين في طرح أفضل الخدمات لتقديم أفضل تجربة للعملاء في إطار رحلتنا نحو التحوّل إلى مزوّد الحياة الرقمية المُتكامل، وقد قام برنامجنا لواجهة برمجة التطبيقات (API) على مستوى المجموعة بتسهيل عقد الشراكات المختلفة مع مُقدّمي المحتوى الترفيهي الرائدين مثل Digital Virgo، مما أتاح لنا طرح الخدمات المتميزة كـ PlayVOD في السوق بسرعة كبيرة ".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Digital Virgo غيليام بريش: " إن إطلاق خدمتنا اليوم بالتعاون مع زين الكويت يعكس نيتنا لتعزيز تطوّرنا العالمي، وبالأخص في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، وذلك من خلال عقد الشراكات مع كبرى شركات الاتصالات لتعزيز تواجدنا في البيئة الرقمية، حيث يُعتبر حضورنا كخبراء في التسويق والدفع في هذه المنطقة فريداً من نوعه، ويتيح لنا إمكانية جلب قيمة هائلة لشركات الاتصالات وعملائها ".