الان تتابع فلكية جدة: ذروة «الجباريات 2019» بسماء السعودية.. الإثنين المقبل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة أن سماء السعودية والوطن العربي تشهد ذروة تساقط شهب الجباريات هذه السنه 2019 من منتصف ليل الإثنين 21 اكتوبر وخلال الساعات قبل ضوء فجر الثلاثاء 22 أكتوبر في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

ففي هذا الوقت من السنه تعبر الكرة الأرضية عبر الجسيمات الغبارية المنتشرة على طول مدار المذنب هالي، والتي تضرب الغلاف الجوي للأرض وتحترق على إرتفاع حوالي 70 إلى 100 كيلومتر وتظهر لنا في صورة شهب.

وبشكل عام فإن الجباريات شهب متوسطة تنشط في الفترة من 2 أكتوبر إلى 7 نوفمبر وقد تنتج عند ذروتها ما يصل إلى 20 شهاب بالساعة الواحدة ، ولكن لا يمكن تحديد العدد بدقة ، فالشهب مشهورة بمخالفتها التوقعات فقد لا يتعدى العدد المشاهد بضعة شهب او ربما يكون العدد أكبر من التقديرات من يدري، ويتوقع ان يشتد نشاطها قبل 3 ساعات من شروق شمس الثلاثاء .

وسيتزامن مع ذروة شهب الجباريات هذه السنه وجود قمر التربيع الأخير وسوف يتسبب في طمس بعض الشهب الخافتة ، ولكن في المجمل تميل الجباريات لتكون براقة لحد ما لذلك من الممكن ان يكون العرض جيد.

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ولرصد الجباريات يجب أن يكون ذلك من موقع مظلم بعيداً عن اضواء المدن (وليس من البيت) ولا توجد حاجة لاستخدام أي أجهزة خاصة ولكن فقط العين المجردة، حيث تنطلق الشهب ظاهريا من الجزء الشمالي لمجموعة نجوم الجبار (الجوزاء) وهو سبب تسميتها، ولكن يمكن أن تظهر الشهب من أي مكان في السماء .

مجموعة نجوم الجبار (الجوزاء) واحدة من أسهل المجموعات النجمية التي يمكن التعرف عليها حيث تضم ثلاثة نجوم على خط واحد متوسطة اللمعان تمثل حزام الجبار والمع نجم في السماء الشعرى يقع إلى الجنوب من نجوم الجبار .

يشار إلى أن نجوم الجبار (الجوزاء) ترصد حاليا باتجاه الأفق الشرقي قبل منتصف الليل وترصد نحو الأفق الجنوبي قبل ضوء الفجر ، وهذه الحركة نتيجة لدوران الأرض حول محورها.

جدير بالذكر أن نجوم الجبار يطوقها نجوم لامعة ملونه مرتبطة بليالي الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الارضية.