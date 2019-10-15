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© AFP 2019 / Amer Almohibany
فيما لم يكشف البيان الموقع المستهدف، إلا أنه أوضح أن توقيت الضربة ودقتها رغم مستوى السرية المتبع، جعل تبادل الاتهامات والشكوك تسود بين قيادات الميليشيات، بحسب البيان.
من جانبه، أكد المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري، أن "مصراتة مدينة ليبية وليست كلها مع الإرهابيين وستعود للإنتاج والصناعة بأهلها الوطنيين"، وذلك حسب موقع "المتوسط" الليبي.
وأضاف المسماري أن "تركيا تريد السيطرة على ليبيا وتوظيف أذرعها من أجل اتخاذ ليبيا كقاعدة للانطلاق إلى الدول المجاورة".
وأكمل أن "الجيش نجح في تدمير نحو 75 % من الطائرات التركية المسيرة"، مؤكدا أن "الجيش يسيطر بشكل كامل على سماء ليبيا بعد تدمير الطائرات المضادة".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي يعلن مقتل مهندسين أتراكا وتدمير غرفة عمليات في طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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