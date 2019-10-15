الجيش الليبي يعلن مقتل مهندسين أتراكا وتدمير غرفة عمليات في طرابلس

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وأكد بيان للمركز الإعلامي لـ"غرفة عمليات الكرامة" التابعة للجيش، "مقتل اثنين من المهندسين العسكريين الأتراك وتدمير غرفة تحكم الطيران التركي المسيّر ومقتل عدد من الحراسات".

فيما لم يكشف البيان الموقع المستهدف، إلا أنه أوضح أن توقيت الضربة ودقتها رغم مستوى السرية المتبع، جعل تبادل الاتهامات والشكوك تسود بين قيادات الميليشيات، بحسب البيان.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري، أن "مصراتة مدينة ليبية وليست كلها مع الإرهابيين وستعود للإنتاج والصناعة بأهلها الوطنيين"، وذلك حسب موقع "المتوسط" الليبي.

وأضاف المسماري أن "تركيا تريد السيطرة على ليبيا وتوظيف أذرعها من أجل اتخاذ ليبيا كقاعدة للانطلاق إلى الدول المجاورة".

وأكمل أن "الجيش نجح في تدمير نحو 75 % من الطائرات التركية المسيرة"، مؤكدا أن "الجيش يسيطر بشكل كامل على سماء ليبيا بعد تدمير الطائرات المضادة".